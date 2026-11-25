IndyCar

Jack Harvey wordt Special Advisor bij Dreyer & Reinbold en slaat Indy 500 van 2027 over

Zes weken nadat hij zijn kankerdiagnose deelde, bevestigt Harvey dat hij zich zal richten op herstel en de voorbereiding op de race van 2028

Joey Barnes

Gepubliceerd: 25 nov 2026, 16:23

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IndyCar-coureur en FOX Sports-verslaggever Jack Harvey heeft bekendgemaakt dat hij niet deelneemt aan de Indianapolis 500 van 2027. Hij richt zich op een terugkeer in de cockpit in 2028.

De update komt ongeveer zes weken nadat de 33-jarige Brit half oktober voor het eerst bekendmaakte dat bij hem kanker was vastgesteld. Op dat moment hoopte hij nog in St. Petersburg op de grid te staan en in mei te racen. Harvey doet volgend jaar een stap terug als coureur, maar blijft nauw verbonden aan Dreyer & Reinbold Racing als Special Advisor. Daarnaast blijft hij voor de camera actief met zijn collega's bij FOX.

In een verklaring op social media legde Harvey uit waarom hij dit besluit heeft genomen:

“Voorbereiden op de Indianapolis 500 vraagt elke dag om toewijding, regelmaat en volledige inzet. Die verantwoordelijkheid heb ik nooit licht opgevat. Ik heb het grootste respect voor de Indianapolis Motor Speedway, de race zelf, DRR en mijn collega-coureurs.

“Als ik naar 2027 kijk, zie ik dat ik me niet op het niveau kan voorbereiden op de 111e Indianapolis 500 dat ik van mezelf verwacht en dat dit geweldige evenement vraagt. Daarom heb ik besloten om in 2027 niet deel te nemen en me te richten op de voorbereiding op de editie van 2028.

“Hoewel ik niet achter het stuur zit, kijk ik ernaar uit om mijn band met Dreyer & Reinbold Racing voort te zetten in een nieuwe rol als Special Advisor. Dit team heeft mij geweldig gesteund en heeft zowel op als naast de baan keihard gewerkt. Ik kijk ernaar uit om diezelfde inzet terug te geven wanneer zij terugkeren als fulltime deelnemer in IndyCar.

“2027 wordt een geweldig jaar voor onze sport. De vaart zit er echt in en ik kan niet wachten om weer samen te werken met mijn collega's bij FOX.”

Dreyer & Reinbold Racing bracht ook een verklaring naar buiten waarin het Harvey steunt in zijn herstel en hem verwelkomt in zijn nieuwe rol binnen de organisatie:

“Jack is een geweldig onderdeel van ons team en onze familie geweest. Zijn gezondheid en welzijn staan altijd voorop. We blijven Jack graag steunen bij zijn verdere herstel en kijken ernaar uit om hem weer achter het stuur te zien. In de tussentijd zijn we blij dat we Jack mogen verwelkomen in zijn nieuwe rol als Special Advisor. Zijn ervaring, blik en passie voor de sport zijn van grote waarde terwijl we verder bouwen aan de toekomst.”

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