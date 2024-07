Harvey haakt geblesseerd af in Iowa, Daly opgeroepen als vervanger

Tijdens de IndyCar-race op Mid-Ohio van vorige week kampte Jack Harvey al met forse pijn in zijn nek en rug. Desondanks verscheen hij zaterdag gewoon aan de start van de eerste van twee races op de oval van Iowa, waarvoor hij zich als negentiende kwalificeerde. Vanwege de pijn hoopte Harvey zijn cockpit bij Dale Coyne Racing voor de eerste race al af te staan aan Conor Daly, maar kreeg het team geen toestemming voor. Daly had het hele weekend nog niet getraind en ook niet aan de kwalificatie deelgenomen, waardoor daar een streep door ging. Harvey ging zodoende van start, maar gaf na 28 ronden de pijp aan Maarten. Ook had hij telkens assistentie nodig om uit de auto te klimmen.

De tweede race van het weekend op Iowa Speedway laat Harvey dus wel aan zich voorbijgaan en ditmaal heeft Dale Coyne Racing wel goedkeuring gekregen om Daly in de auto met startnummer 18 te laten plaatsnemen. Voordat de race om 18.30 uur Nederlandse tijd begint, krijgt de Amerikaan zelfs nog even de kans om enkele ronden over de korte oval te rijden bij wijze van voorbereiding. Wel houdt het instappen van Daly in dat het kwalificatieresultaat van Harvey vervalt. Zo mag Daly dus niet vanaf de achttiende positie starten, maar moet hij helemaal achteraan het 27-koppige deelnemersveld aan de race beginnen.

Harvey werkt dit jaar zijn eerste seizoen in dienst van Dale Coyne Racing af. In de eerste negen races ging hij acht keer van start, want voor de Indy 500 moest hij zijn stoeltje afstaan aan Nolan Siegel. Zijn beste resultaat tot dusver was de dertiende plaats in de race op Barber Motorsports Park. Daly kan zich intussen opmaken voor zijn tweede IndyCar-race van het jaar, nadat hij eerder namens Dreyer & Reinbold aan de start van de Indy 500 stond. Ondanks een povere kwalificatie met de 29ste tijd wist hij zich in de race knap naar de tiende positie te knokken.