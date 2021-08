Iowa in 2022 met twee races terug op IndyCar-kalender

Supermarktketen Hy-Vee is de grote geldschieter achter de terugkeer van Iowa Speedway. Het circuit heeft sinds de opening in 2006 vijftien IndyCar-wedstrijden gehouden. In het weekend van 23 en 24 juli 2022 worden twee races gehouden op het circuit nabij Newton. “We zijn extreem blij dat we Iowa Speedway weer aan de IndyCar-kalender kunnen toevoegen”, zei IndyCar-eigenaar Roger Penske. “Iowa Speedway is vaak een mooie showcase geweest voor deze klasse. Het is een belangrijk circuit en een parel op de kalender, we hebben het dit jaar helaas moeten missen maar kijken uit naar de volgende editie in 2022.”

Het doel van IndyCar en Hy-Vee om tijdens het raceweekend van volgend jaar een festivalsfeer te creëren. Hy-Vee raakte vorig jaar betrokken in INdyCar toen het als grote sponsor op de wagen van Graham Rahal zichtbaar was. De routinier eindigde in die wedstrijd als derde. Ook in Indy 500 was de keten zichtbaar op de wagen van Spencer Pigot. Dit jaar werden de wagnes van Rahal, Santino Ferrucci en Christian Lundgaard al gesponsord door Hy-Vee.

De races op Iowa werden vorig jaar beide gewonnen door coureurs van Penske. Simon Pagenaud pakte de eerste wedstrijd terwijl Josef Newgarden de tweede race van het weekend op zijn naam schreef.