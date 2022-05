Interview: Wat de Indy 500 zo bijzonder maakt voor Ed Carpenter

In Nederland geniet Ed Carpenter de meeste bekendheid als teameigenaar en naamgever van Ed Carpenter Racing, het team waar Nederlandse trots Rinus van Kalmthout voor racet in de IndyCar Series. Zelf is hij echter ook nog actief als coureur, zij het alleen op de ovals die de Amerikaanse raceklasse bezoekt gedurende het seizoen. Daar waar hij de voorbije jaren telkens het zitje van Conor Daly in de auto met startnummer 20 innam, heeft Carpenter dit jaar een extra derde inschrijving voor zichzelf op poten gezet. Dat betekent dat hij komend weekend voor de negentiende keer aan de start verschijnt bij de Indianapolis 500.

De Indy 500 geniet het nodige aanzien binnen de autosport en de race staat bij veel coureurs hoog op het verlanglijstje om ooit eens te winnen. Voor velen is het een bijzonder evenement, maar dat geldt zo mogelijk nog meer voor Carpenter: hij woont sinds hij acht jaar oud was al in Indianapolis. “Ik ben opgegroeid met de Indy 500, dus in mijn ogen is dit altijd het toppunt van de autosport geweest, maar ook voor wat ik wilde doen in mijn carrière. Ik word altijd heel enthousiast als de Indy 500 eraan komt”, vertelt Carpenter in een interview met Motorsport.com. Maar wat maakt de Indy 500 dan zo bijzonder?

“Er zijn op de wereld maar weinig evenementen die de historie en traditie van de Indy 500 hebben. Dit gaat terug tot 1911 en evenementen hebben tijd nodig om passie, traditie en energie op te bouwen. Het is een evenement waar de hele wereld naar kijkt, zelfs als ze niet fulltime IndyCar-fans zijn. En als je kijkt naar Indianapolis en de staat Indiana, dan is het een van de hoogtepunten, zo niet het hoogtepunt van het jaar. De stad bruist de hele maand van energie”, legt Carpenter uit. “Het brengt de hele stad tot leven en in zekere zin is dit hoe wij de zomer aftrappen. Het is een extreem bijzonder evenement en een van de grootste, zo niet de grootste race ter wereld. Het trekt teams en coureurs van heinde en verre omdat ze er onderdeel van willen uitmaken, ze hun gezicht op de BorgWarner-trofee willen zien en voor altijd in de geschiedenisboeken willen staan.”

Dezelfde kriebels als voor eerste deelname

De lange historie van de Indy 500 gaat gepaard met de nodige tradities. Bekend zijn natuurlijk de bijna twee weken durende aanloop naar de race en de fles melk voor de winnaar, maar ook de parade door de binnenstad van Indianapolis hoort erbij. Voor thuisrijder Carpenter is dit een van de meest speciale momenten van de race. “Omdat we hier wonen, zien we veel mensen die we kennen. Ik heb drie kinderen en die rijden vrijwel ieder jaar met me mee, dus het is heel leuk om dat met ze te delen. Zij zien langs de route hun schoolvrienden staan en ik zie ook schoolvrienden uit mijn jeugd, die je niet vaak ziet. Ook kan je echt de steun van het publiek voelen, zeker als coureur die uit de stad komt.”

In 2013 pakte Ed Carpenter zijn eerste van tot dusver drie pole-positions voor de Indy 500 Foto: Walter Kuhn

Carpenter gaat dit weekend dus voor de negentiende keer van start in de Indy 500. In de vorige achttien deelnames is de 41-jarige coureur – ondanks het uitblijven van een overwinning – behoorlijk succesvol geweest. Hij mocht in 2013, 2014 en 2018 vanaf pole-position vertrekken en in dat laatste jaar noteerde hij ook zijn beste resultaat: tweede, achter winnaar Will Power. Ervaring heeft Carpenter dus in overvloed op Indianapolis Motor Speedway, maar dat neemt volgens hem niet weg dat het nog altijd gaat kriebelen zodra de race in aantocht is.

“Het is best gek dat dit mijn negentiende deelname is, want voor mijn gevoel lijkt mijn eerste deelname nog niet zo lang geleden. Ik ben nu absoluut een oudere coureur in deze sport en een veteraan, maar ik denk dat de Indy 500 bij ons allemaal dat jeugdige in je oproept. Daarbij denk ik niet dat het uitmaakt of je de race wel of niet hebt gewonnen, maar voor de meesten van ons is dat het allerhoogste doel”, benadrukt Carpenter nog maar eens het belang van de race. “Ik heb door de jaren maar met een paar jongens gesproken die het winnen van een IndyCar-titel belangrijker vinden dan de Indy 500. Het is zo’n belangrijke en betekenisvolle prestatie, zowel in onze sport als wereldwijd, dat het lastig is om niet opgetogen te raken van een nieuwe mogelijkheid om de race te winnen.”

Transitie van teameigenaar tot coureur

Tegenwoordig werkt Carpenter niet meer als fulltime coureur naar de Indy 500 toe, maar als parttimer die alleen de races op ovals afwerkt. Zijn thuisrace wordt het tweede optreden van 2022, nadat hij dertiende werd in Texas. Naast coureur is Carpenter echter ook de eigenaar van zijn eigen team, Ed Carpenter Racing. Vrijwel het hele seizoen houdt hij zich dus ook bezig met de gang van zaken binnen het team, waar Daly en Van Kalmthout de vaste coureurs zijn. Tijdens de actie op Indianapolis Motor Speedway draagt Carpenter zijn managementtaken echter over om zich optimaal voor te kunnen bereiden op de Indy 500. “Die transitie vindt plaats in de week voor de GMR Grand Prix”, legt hij uit. “Dan draag ik de open items waar ik als eigenaar mee bezig zou zijn, over aan de leiders binnen Ed Carpenter Racing. Het is fijn en bevrijdend om dat te kunnen doen, zodat ik me kan richten op waar ik het meeste van houd. Dat is nog altijd het rijden in racewagens.”

Ed Carpenter in actie tijdens de kwalificatie voor de Indy 500 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images

Dat hij slechts een klein aantal races per seizoen rijdt, vindt Carpenter niet per se een nadeel. “Het voordeel is dat ik mijn tijd en energie kan steken in de voorbereiding voor een specifiek doel en een specifieke uitdaging. Er zijn minder afleidingen waar ik mee om moet gaan in de aanloop naar een weekend en dat zorgt voor wat duidelijkheid”, verklaart hij. Als nadeel noemt Carpenter het gebrek aan tijd in de auto en het minder vaak kunnen oefenen als pitstops, al helpt het dat er twee weken getraind wordt in de aanloop naar de Indy 500. “Dat streept de uitdagingen van lang niet in de auto zitten weg, want in vergelijking met alle andere evenementen op de kalender heb je veel trainingstijd. Er is dus voldoende tijd om te trainen en je voor te bereiden op de dingen waar andere coureurs al van op de hoogte zijn.”

Eerste Indy 500-zege hoofddoel voor Ed Carpenter Racing

De manier van samenwerken binnen ECR helpt daar ook bij. Carpenter, Van Kalmthout en Daly werken in de aanloop naar races heel nauw samen om tot een zo goed mogelijke afstelling te komen. “Alles is bij ons volledig open. We zitten met zijn allen bij elkaar in de engineering room en we doen dagelijks gezamenlijk meerdere meetings over wat we die dag geprobeerd hebben. We delen tussen de auto’s consistent wat positief was”, geeft Carpenter een klein kijkje in de keuken. “Op sommige dagen delen we het plan voor de test op om meer werk te kunnen verzetten. Er is dus veel communicatie en er wordt veel gepraat over alles positief was, maar ook over wat niet werkte en dingen die we gevonden hebben om steeds beter voorbereid te zijn op zowel de race als kwalificatie.”

Rinus van Kalmthout poseert met teambaas Ed Carpenter voor foto's van de coureurs op de eerste startrij. Foto: Phillip Abbott / Motorsport Images

De resultaten van de kwalificatie laten zien dat de voorbereiding daarop in ieder geval uitstekend was. Van Kalmthout en Carpenter drongen door tot de Fast Six-kwalificatie, waar zij respectievelijk de derde en vierde startpositie veroverden. Daly plaatste zich niet voor de tweede kwalificatiedag en start zondag vanaf de achttiende plek. Een goede kwalificatie is belangrijk, weet Carpenter, maar absoluut niet het hoofddoel. “We hebben nog nooit een Indy 500 gewonnen, maar we zijn wel heel competitief geweest. We hebben absoluut een historie met goede kwalificaties, maar ook met sterke races. Ik reed enkele keren de meeste ronden aan de leiding, vorig jaar leidde Conor de meeste ronden en was Rinus sterk en vooraan te vinden”, zegt de Amerikaan.

“Onze verwachting, maar ook ons geloof is dat we drie auto’s hebben die in staat zijn om de race te winnen. Dat is het doel”, vervolgt hij. “De eerste prioriteit is om er alles aan te doen om de Indy 500 te winnen. Het secundaire doel is om zo goed mogelijk te kwalificeren. Het is een race over 500 mijl, dus je startpositie is niet allesbepalend, maar je strategie en race zijn wel iets beter te managen zijn als je vooraan start en daar ook kan blijven rijden. Het belangrijkste doel is om de maand winnend af te sluiten, daarna komt het zo goed mogelijk kwalificeren met alle drie de auto’s.”