Interview: Hoe 'Vegan VeeKay' zich voorbereidt op IndyCar-debuut

Over twee weken, in hetzelfde weekend als de Formule 1 Grand Prix van Australië, begint Van Kalmthout aan zijn grote avontuur in de IndyCar Series. Dat er een Nederlander aan het vertrek staat, is op zichzelf al vrij bijzonder te noemen. Maar iedereen die Van Kalmthout een beetje kent, weet ook dat de olympische gedachte hem volledig vreemd is. Meedoen is voor hem zeker niet belangrijker dan winnen. In tegendeel: hij gaf tegenover Motorsport.com al aan dat hij als rookie op niets minder mikt dan een eerste IndyCar-zege in 2020.

Dit betekent vanzelfsprekend dat de jongeling uit Hoofddorp zeer goed beslagen ten ijs moet komen. Talent alleen is immers niet genoeg om te slagen. “Maar de voorbereidingen gaan ook heel goed hoor. Zo ben ik vegan geworden en voel ik me daar erg goed bij”, begint Van Kalmthout in gesprek met Motorsport.com. Vegan VeeKay dus met enige fantasie. “Ik doe het nu anderhalve maand en heb nu al minder vet dan voorheen. Maar ik ben wel iets aangekomen, ik heb dus meer spiermassa gekregen.” Dat is overigens geen wonder als je bedenkt dat Van Kalmthout zich op sommige dagen maar liefst zes uur uit de naad werkt in de sportschool.

"Oval voelt als een centrifuge"

Fysiek zit het dus wel goed, maar hoe zit dat met het rijden an sich. Zoals we van de Formule 1 kennen, speelt het simulatorwerk een grote rol in de voorbereiding. Toch werkt het in de IndyCar Series net even iets ander. Hier heeft niet team een eigen sim – zoals in de Formule 1 – maar blijft het beperkt tot de twee motorleveranciers van de Amerikaanse klasse: Chevrolet en Honda. Aangezien zijn #21-bolide van Ed Carpenter Racing wordt aangedreven door een Chevy-krachtbron heeft hij meerdere dagen doorgebracht in diens simulator te Charlotte (North Carolina).

Daarnaast mag het echte werk natuurlijk niet ontbreken. Zo heeft VeeKay – zoals hij in Amerika door het leven gaat – alvast mogen testen op Sebring, het Circuit of the Americas en de Texas Motor Speedway. Vooral die laatstgenoemde omloop was best even spannend, Van Kalmthout reed er namelijk voor het eerst op een oval. “Ja. Dat voelt de eerste keer net alsof je in een centrifuge zit”, vervolgt hij zijn verhaal met een glimlach. “Zelfs als je rechtdoor gaat, zitten je lippen helemaal aan de zijkant van je helm. Maar goed: de eerste run ging ik meteen vol gas en was ik al sneller dan mijn teambaas, een echte ovalspecialist. Het ging dus best goed. Ik heb er vertrouwen in dat we dit jaar ook op ovals competitief kunnen zijn.”

Bekijk hierboven het hele interview met Van Kalmthout over zijn voorbereiding, de omgang met andere IndyCar-coureurs en natuurlijk zijn verwachtingen van het ‘rookie season’.