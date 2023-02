Interview: Wat kan Rinus van Kalmthout in Indy 500 en IndyCar-seizoen 2023?

Rinus van Kalmthout is nog altijd maar 22, maar heeft toch al 46 IndyCar-races verdeeld over drie seizoenen afgewerkt. Het maakt de Nederlander een vaste waarde in de hoogste categorie aan de andere kant van de plas. Met de ervaring van drie seizoenen op zak is VeeKay klaar voor een stap voorwaarts en dat geldt volgens hem ook voor Ed Carpenter Racing als geheel. Of zoals de geboren Hoofddorper dat zelf zegt: "Ik heb nog nooit zoveel veranderingen binnen Ed Carpenter Racing gezien als nu in de drie seizoenen waar ik bij ben geweest. Het ziet er al met al best goed uit."

Van Andretti-dempers tot een ouderwets notitieboekje

Die veranderingen maken natuurlijk nieuwsgierig en zijn op verschillende vlakken terug te vinden. Zo heeft het team alle sessies van 2022 minutieus teruggekeken en in detail geanalyseerd om te kijken wat er qua set-up en qua uitvoering op het circuit beter kan. Ook is er dankzij de financiële injectie van Bitnile meer mogelijk achter de schermen dan voorheen. "Dan moet je bijvoorbeeld denken aan extra mankracht en aan extra projecten. We kunnen nu gewoon meer van die dingen opstarten. Zo hebben we al een extra demperproject gehad en een project om het simulatormodel beter en realistischer te maken, zodat we daar meer uit kunnen halen dit seizoen. We kunnen nu van tevoren veel meer dingen testen met simulaties en betere systemen. Daar is heel goed in geïnvesteerd."

Waar VeeKay spreekt over een nieuw demperproject stipt hij ook meteen het belangrijkste ontwikkelingsgebied in IndyCar aan. Teams rijden met hetzelfde chassis, waardoor de dempers cruciaal zijn om een verschil te maken. Andretti staat er bijvoorbeeld om bekend dat het dempers heeft die heel goed zijn op bumpy circuits. Ed Carpenter Racing is juist sterk op high grip circuits, hetgeen ook samenhangt met de kracht in de Indy 500 (waarover later meer). Maar hoe kan ECR op dat vlak meer allround en dus stabieler over een heel jaar worden? "Nou, ik denk gewoon meerdere dempers ontwikkelen, meerdere soorten dempers. Dus we moeten een soort Andretti-demper voor op de bumpy circuits hebben en een ECR demper voor op high grip circuits zoals Barber en de Indy Road Course. Het is alleen maar goed als je een pakket creëert waaruit je kunt kiezen, dat is één van de dingen waar we achter de schermen aan werken."

Maar wie denkt dat de voorbereiding op het nieuwe seizoen alleen maar hightech is, heeft het mis. Zo zweert Van Kalmthout zelf nog altijd bij een ouderwets notitieboekje. "Haha, dat klopt wel, ja. Ik heb op het vliegveld ooit een notebook, dus zo'n klein notitieboekje, gekocht. Daar noteer ik voor mezelf allerlei dingen in, zoals een aanpassing aan de afstelling die ik heel erg goed vond en waarvan ik dacht 'wow, dit is een hele grote'. Of eentje waarvan ik dacht 'dit is juist helemaal niks'. Die dingen zet ik erin, samen met het gevoel dat het mij gaf en of het mij in de auto meer vertrouwen gaf. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Het gaat trouwens ook heel specifiek over bepaalde kerbstones, kan ik die wel helemaal meepakken of juist niet? Allemaal trucjes per circuit en dingen die ik net even anders kan doen. Als ik dit jaar terugkom, lees ik dus door mijn boekje heen en kan ik me helemaal kan voorbereiden met mijn eigen ervaringen."

Top-acht en winstkans in de Indianapolis 500?

Met het totaalpakket hopen Van Kalmthout en ECR een stap te zetten in 2023. Met een overwinning, vier podiumplekken en twee pole-positions zijn de uitschieters er in de voorbije jaren wel geweest, maar het codewoord voor dit jaar is stabiliteit. Stabiliteit over een heel jaar. VeeKay hoopt in het kampioenschap hoger te eindigen dan P12, zijn eindnotering in de voorbije twee seizoenen. Gevraagd naar de reële doelen voor de aankomende campagne, luidt het antwoord dan ook: "Ik denk dat we top-acht in het kampioenschap aan kunnen houden. In mijn optiek is dat gewoon reëel. Ik denk trouwens wel dat het niveau in IndyCar iets hoger ligt aankomend seizoen met Kirkwood in de auto van Rossi en Rossi natuurlijk als extra auto bij McLaren. En je hebt Marcus Armstrong er natuurlijk bij. Die rijdt niet fulltime, maar voor de wedstrijden die hij wel rijdt, zal hij in een hele goeie auto zitten. Het niveau ligt dit jaar iets hoger met veel goede jongens erbij, maar goed, als ik zelf alles goed doe, denk ik dat de top-acht mogelijk is. En ik wil natuurlijk races winnen..."

Als er één race is die VeeKay met stip bovenaan zijn lijstje heeft staan om nog eens te winnen, dan is het de Indy 500 - The Greatest Spectacle in Racing. Het is ook meteen een positief aspect van zijn contractverlenging bij Ed Carpenter Racing. Die formatie staat er namelijk om bekend doorgaans een competitieve auto op de befaamde Speedway te hebben. "Ja, die staat natuurlijk ook bovenaan mijn lijstje. Dat is dé race. En die kunnen we ook echt winnen. Ik heb drie jaar de kans gehad om de Indy 500 te winnen of ik moet eigenlijk zeggen: in ieder geval drie jaar een auto gehad die de snelheid had om te winnen. Daar hebben we echt een kans. Hopelijk kan ik hem dit jaar ook op pole-position zetten als we nog een klein beetje extra Chevy Power krijgen", duidt VeeKay op zijn sterke kwalificaties in de voorbije twee jaar - waarin hij de #21-auto steevast naar de eerste startrij stuurde.

Op de iets langere termijn ziet VeeKay eveneens potentie bij de equipe van teambaas Ed Carpenter. "Ik denk dat ECR wel best of the rest kan worden. Ik denk dat we aankomend jaar of het jaar daarna echt wel door kunnen groeien. We hebben het in 2022 ook al een beetje laten zien. Zo zijn de pitstops supergoed geworden. Volgens mij waren we zesde in de pitstop-ranglijst: het was Penske, Penske, Ganassi, Ganassi en toen ik kwam ik volgens mij als enige. Dus ja, best of the rest met ECR. Ik denk dat het er zeker in zit, een beetje McLaren à la IndyCar zeg maar, zoals zij het in de Formule 1 doen."

De 107de editie van de Indianapolis 500 staat dit jaar voor 28 mei op het programma. Voordien begint het seizoen op 5 maart met de Firestone Grand Prix of St. Petersburg.

Video: Bekijk hier het volledige video-interview met Rinus van Kalmthout, inclusief een terugblik op afgelopen seizoen, zijn mening over Andretti in F1 en de vooruitblik op 2023