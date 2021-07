Interview Rinus VeeKay: "Niveau in IndyCar hoger dan ooit tevoren"

De eerste vraag in gesprek met Rinus VeeKay - zoals hij in Amerika door het leven gaat - laat zich raden: hoe is het fysiek na die zware fietscrash waarbij hij een sleutelbeen brak? "Nou, eigenlijk best goed. Het is allemaal nog niet honderd procent, maar gaat iedere dag beter. Tijdens de race op Mid-Ohio was mijn hartslag nog wel hoger dan normaal en kreeg ik nadien een beetje kramp. Maar we werken keihard om weer topfit te worden." Aan vastberadenheid geen gebrek, al blijft de vraag wat er precies is gebeurd. "Tja, ik probeer zelf ook nog steeds te bedenken hoe het precies heeft kunnen gebeuren. We reden niet hard en ik weet zeker dat ik niet ineens mijn voorrem heb aangetrokken, daarvoor heb ik genoeg ervaring op de fiets. Ik vermoed dat mijn voorwiel zijwaarts is gegaan en zo is gaan 'happen'."

Een lelijke smak was het gevolg, al had VeeKay in eerste instantie nog niet bovenmatig veel pijn. "Ik heb eigenlijk niets gevoeld van de val zelf, alleen dat ik aardig door elkaar werd geschud. Daarna lag ik op mijn rug en ademde ik een paar keer diep in. Toen ik wat begon te voelen, voelde ik echter al snel dat er een bot uitstak waar dat niet hoort. Dat was dus mijn sleutelbeen..." Die bleek gebroken, een operatie was onafwendbaar. Het maakte dat VeeKay de race op zijn geliefde Road America moest missen en voormalig rivaal Oliver Askew in de auto met startnummer 21 zag stappen. "Het voelde wel slecht om iemand in jouw auto de pitstraat uit te zien rijden. Maar toen ik op het circuit rondliep, kon ik mijn arm niet eens optillen. Dat gaf me wel een zekere rust en maakte het makkelijker om te accepteren dat ik niet kon rijden. Puur omdat het voor mijn gevoel echt niet kon, ik was daar gek genoeg wel blij mee."

Muur van handtekeningenjagers en barbecueën met Grosjean

Het dieptepunt van de eerste seizoenshelft is daarmee benoemd en naar de andere kant van diezelfde medaille blijkt het evenmin lang zoeken. Het hoogtepunt laat zich raden nu de eerste IndyCar-zege achter zijn naam staat. Van Kalmthout wist de Indy GP naar zijn hand te zetten en kon de historische momenten delen met zijn trotse ouders. Herinneringen om nooit te vergeten, al relativeert de sportman VeeKay dat nog enigszins. "Ik ben er eigenlijk niet eens zoveel meer mee bezig. Soms denk ik ‘oja, dat is ook nog gebeurd’. Het klinkt gek, maar je bent als coureur alleen maar met de toekomst bezig en de races die eraan komen, dat je eigenlijk niet vaak terugdenkt. Maar goed, ik moet wel zeggen: dit seizoen heb je veel verschillende winnaars in de IndyCar en het is wel erg gaaf om mijn naam ook op dat lijstje te zien.

Het heeft zijn status in positieve zin veranderd, zowel onder fans als ook in de paddock. "Ik merkte voor die overwinning dat ik nog redelijk onbekend was bij fans. Maar als ik nu iemand een handtekening geef, staat er ineens een muur van mensen om mij heen", lacht hij in gesprek met Motorsport.com Nederland. "Ik merk ook wel iets anders onder de rijders. De avond na de race in Mid-Ohio vierden we bijvoorbeeld the 4th of July en gingen we met z'n allen barbecueën bij het motorhome van Will Power. Daar heb ik een hele tijd met Romain Grosjean gekletst, echt supergezellig. Ik merk wel dat ik anders misschien niet met die mannen in contact was gekomen, vroeger keek ik stiekem toch een beetje tegen ze op. Maar dat is ook meteen het mooie aan IndyCar: iedereen is hier hetzelfde, het maakt helemaal niet uit wat je hiervoor hebt gedaan. Ik vond het trouwens wel gaaf om Romains verhalen uit de Formule 1 eens te horen. Zoiets zie je normaal alleen van buitenaf en nu hoor je er een hele andere kant van."

Tekst gaat verder onder de foto:

Grosjean is één van de drie rookies in het buitengewoon veelzijdige IndyCar-veld van dit jaar. Naast de veelbesproken nieuwkomers is het een kwestie van de oudere garde - met zesvoudig kampioen Scott Dixon als vaandeldrager - tegen de talentvolle nieuwe generatie. Het niveau ligt nog iets hoger dan tijdens het debuutjaar van VeeKay en laatstgenoemde durft zelfs een stap verder te gaan. "Het niveau in IndyCar ligt nu hoger dan dat het ooit is geweest, volgens mij. En als we het toch over Grosjean hebben: mensen zeggen dan al snel ‘hij reed achteraan in de Formule 1’ maar dat was natuurlijk wel in een Haas. In de GP2, de laatste spec series waarin hij heeft gereden, was hij echt dé man. Er zit heel veel kwaliteit in het deelnemersveld van dit jaar."

'Hadden auto om de Indy 500 te winnen'

De meest prestigieuze beproeving voor dat deelnemersveld is logischerwijs de Indianapolis 500 geweest. The Greatest Spectacle in Racing kwam twee weken na de zegetocht van VeeKay en dus waren de verwachtingen hooggespannen. De Nederlander maakte die ook waar door zich op 'front row' te posteren en in de race lang voor de overwinning te knokken. Een mislukte pitstop en een ongelukkige tactiek gooiden echter roet in het eten. VeeKay uitte zich nadien in keurige bewoordingen - zoals het een sportman betaamt - al moet de teleurstelling toch overheersen? "Tja, ik denk dat we wel de auto hadden om te winnen. Maar om de 500 te winnen, moet alles goed gaan en jouw kant op vallen. Wij hadden dat net niet, al was het van mijn kant wel één van de beste races die ik ooit heb gereden. De laatste rondjes waren eigenlijk mijn beste rondjes, toen ik van zestien naar acht reed. Ook als je ziet welke rijders ik inhaalde: Kanaan buitenom, Montoya buitenom en Rossi buitenom, allemaal oud-winnaars. Toen was ik er ook een beetje klaar mee, alles of niks. Op zo'n moment neemt de frustratie het een klein beetje over, maar uiteindelijk zijn het wel hele belangrijke punten die ik daar heb gepakt."

Met die laatste woorden refereert VeeKay aan het kampioenschap. De Nederlander bezet momenteel de achtste plek, hetgeen zonder de gemiste race nog hoger had kunnen zijn. "Ik kijk heel positief terug op de eerste seizoenshelft. Jammer van die val en de laatste race in Mid-Ohio, maar verder is de eerste seizoenshelft nog beter verlopen dan dat ik had gehoopt. Mijn eerste overwinning is binnen en daarnaast reden we constant in de top-zes à top-tien." VeeKay merkt dat zijn ervaring een slok op de spreekwoordelijke borrel scheelt. "Het wordt steeds meer ‘second nature’ hoe je bepaalde handelingen moet doen. Ik ken de mensen van het team steeds beter en voel me erg goed in de auto, het voelt bijna alsof ik nooit anders heb gedaan."

Top-vijf in kampioenschap als 'ultieme doel' voor 2021

Rest de vraag wat zijn doelstelling is voor de tweede seizoenshelft, die begin augustus in gang wordt geschoten te Nashville en nog zes raceweekenden telt. Voorafgaand aan het seizoen mikte VeeKay op een top-vijf in het kampioenschap, staat dat nog steeds? "Top-vijf is wel het ultieme doel, ja. Het zou heel mooi zijn als we daar met Ed Carpenter Racing voor kunnen strijden. Het team wil natuurlijk een kampioenschap winnen op termijn en ik denk dat vijfde dit jaar een hele mooie stap daarnaartoe zou zijn, zeker na de veertiende plek van vorig jaar. Er komen in ieder geval nog een paar goede circuits voor ons aan. Zo waren we vorig jaar sterk op Gateway en gaan we gelukkig nog een keertje naar Indianapolis." Voordat het zover is, mag VeeKay eerst even genieten van de zomerstop in Amerika, al is de focus nooit ver weg. Zo brengt hij nog enkele dagen door in de simulator en staat er 27 juli een testdag op Gateway gepland. Allemaal met één doel voor ogen: "Ik wil in de tweede seizoenshelft ook weer knallen."