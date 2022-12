Interview Rinus van Kalmthout: "IndyCar ruiger dan F1, karten voor grote mannen"

Met de feestdagen en - voor Rinus van Kalmthout nog veel belangrijker - de 24 uur van Daytona in zicht brengt de IndyCar-coureur nog even een bliksembezoek aan Nederland. Het is een ideale gelegenheid om de redactie van Motorsport.com kartles te geven bij Bleekemolen en natuurlijk om terug te blikken op het voorbije racejaar. Een jaar dat voor VeeKay begon met een tweede stek in de 24 uur van Daytona en hem vervolgens een twaalfde plek in het IndyCar-kampioenschap opleverde, inclusief een podiumplek en pole-position op Barber Motorsports Park.

"De eindklassering in het kampioenschap is voor mij wel een beetje teleurstellend. Maar als je de pech buiten beschouwing laat, zat top-acht in het kampioenschap er gewoon in. Voor de Indy 500 krijg je bijvoorbeeld dubbele punten. Mijn nulscore daar kwam extra hard aan. Eén overwinning telt dan eigenlijk als twee overwinningen, kijk maar hoe lang Marcus Ericsson uiteindelijk mee kon doen in de titelstrijd. Dat scheelt enorm. Maar het betekent ook dat één keer P33 in principe twee keer P33 is. Als je pech buiten beschouwing laat, zaten we echt niet ver van de eerste acht af. Ik heb natuurlijk wat foutjes gemaakt en het team heeft ook nog groeipotentieel, maar al met al ben ik toch best tevreden met het afgelopen seizoen.” Het 22-jarige talent uit Hoofddorp geeft zichzelf en het team er het rapportcijfer 7 voor.

Snelheid om de Indy 500 te winnen

Waar VeeKay de factor pech benoemt, denkt hij vooral terug aan de belangrijkste race van allemaal: de Indianapolis 500. VeeKay posteerde zijn bolide voor het tweede jaar op rij op front row, maar crashte tijdens The Greatest Spectacle in Racing. De Nederlander dacht meteen aan technisch malheur. "Ik heb daarna nog onboardbeelden van Scott Dixon gezien. Hij reed achter mij. In de ronden ervoor zag je helemaal geen vonken bij mij, niks. Maar als je inzoomt, zie je een split-second voor de crash ineens twee keer een vonk onder mijn auto vandaan komen. De crash gebeurde ook zo vroeg in de bocht en zo abrupt, dat het eigenlijk niet kan. Daar kan dus iets afgebroken zijn, al is het door de schade nu lastig om nog een duidelijk beeld te krijgen."

De teleurstelling was immens bij de man die vorig jaar zijn eerste IndyCar-zege greep. Des te meer omdat winst in de legendarische race er naar eigen zeggen in zat. Gevraagd wat er afgaande op zijn pace mogelijk was, luidt het antwoord namelijk: "De overwinning. Ik was uitgeschakeld, Dixon schakelde zichzelf uit doordat hij te snel ging in pit lane en volgens mij was er een communicatieprobleem bij Palou. De top-drie contenders waren daarmee weg. Marcus Ericsson kwam bovendrijven, maar helemaal niemand had dat verwacht denk ik." De snelheid van VeeKay onderstreept wel dat Ed Carpenter Racing altijd sterk is op de befaamde Speedway. "Ik heb drie jaar een auto gehad in de Indy 500 die de snelheid had om te winnen. Die wedstrijd staat natuurlijk met stip bovenaan mijn lijstje, het is dé race. Met Ed Carpenter Racing maken we echt kans om die te winnen en hopelijk kan ik hem volgend jaar ook op pole-position zetten als we nog een klein beetje meer Chevy-power krijgen." Idealiter is niet drie keer, maar viermaal dus scheepsrecht.

Waarom nog langer bij Ed Carpenter Racing getekend?

De kracht van Ed Carpenter Racing in de Indy 500 is ook meteen één van de redenen waarom VeeKay zijn contract bij het team afgelopen jaar heeft verlengd. "We moeten ook niet vergeten dat Ed Carpenter Racing mij de kans heeft gegeven om mezelf te laten zien in IndyCar. Het is een heel loyaal team en ik wil ook graag loyaal naar hen zijn. Ik denk ook dat ik me hier het beste kan ontwikkelen voor de toekomst. Ik kan zelf nog een stuk verbeteren en het team ook, we geven elkaar de ruimte daarvoor. Zij weten precies wat ze mij moeten geven qua auto en ik weet wat zij nodig hebben qua feedback. Ik denk dat we elkaar alleen nog maar beter kunnen maken."

Daar komt bij dat het afgelopen silly season in IndyCar ook niet per definitie het moment inluidde voor Van Kalmthout om te verkassen. De tijd was er niet rijp voor. "Nee, we hadden ook een soort Piastrigate in IndyCar, maar dan Palougate. Er was heel veel gaande en ik zag dat vooral als een goede kans om door te gaan bij ECR. Voor mijn toekomst ziet dit er het beste uit." Dat laatste komt ook doordat het team meer en meer op de Nederlander is gericht als eerste coureur. "Conor Daly en ik kunnen niet met dezelfde auto rijden qua set-up en dergelijke. De auto waar ik in Barber mee reed, was bijvoorbeeld niets voor hem geweest. De ontwikkelingen binnen het team worden vooral gedaan voor een losse auto, waar ik van erg houd. Daar kunnen we uiteindelijk toch het meeste resultaat mee boeken als team en dat is natuurlijk ook wel iets waard voor mij."

Liever vooraan in IndyCar dan middenmoot Formule 1

Het totaalplaatje maakt dat Van Kalmthout vooralsnog prima op zijn plek zit. Het geldt niet alleen bij zijn huidige werkgever, maar ook voor de IndyCar Series als geheel. Als hij het dilemma krijgt voorgeschoteld of hij liever vooraan zou strijden in IndyCar of in de middenmoot van de Formule 1, kent geboren Hoofddorper geen twijfel: "Vooraan strijden in IndyCar. Het mooie aan autosport of sport in het algemeen is dat je kunt winnen. Voor mij betekent dat niet alleen winnen van een teamgenoot. In IndyCar zijn de auto's een stuk gelijker dan F1 waardoor je ieder raceweekend naar het circuit afreist met het idee 'dit kan wel eens het weekend zijn waarin we voor pole-position of de overwinning vechten.' Ieder team heeft dat idee en dat maakt het juist interessant als coureur."

Daar komt bij dat het er in IndyCar iets ruiger aan toe gaat dan in de Formule 1. "Oh, absoluut. Dit is karten voor grote mannen, zo is het gewoon. Je zet de auto’s tegen elkaar aan. Het is ruig, bumpy en qua veiligheid? De auto’s zijn enorm veilig, maar de circuits hoeven niet aan ieder circuit te voldoen waardoor we nog op old school banen kunnen rijden," lacht de Nederlander. "Uiteindelijk is dat wel mooi. Daardoor loop je het risico dat, als je eraf gaat, meteen je sessie of zelfs het hele weekend voorbij is. Dus hoeveel durf je te pushen en hoever kun je gaan? Daarin kun je als coureur echt een verschil maken en daarin zie je ook een verschil tussen de parkeerplaatsen die de Formule 1-circuits vaak zijn en de Amerikaanse circuits, waarin je megaveel hoogteverschil hebt en direct gras, gravel of een muur naast de baan. Ik voel me hier in ieder geval meer dan thuis."

Het volledige video-interview met Rinus van Kalmthout - oa over de kansen in 2023, de potentie van Ed Carpenter Racing en de gewenste F1-deelname van Andretti - is bovenaan deze pagina te vinden.