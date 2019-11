Interview: Van Kalmthout mikt op rookie-titel en podia bij IndyCar-debuut

Het nieuws hing al enige tijd in de lucht, maar in Veghel - niet geheel toevallig de thuishaven van zijn partner Jumbo - mocht het hoge woord er dan eindelijk uit: Nederland heeft voor het eerst sinds 2009 weer een fulltime IndyCar-coureur, Veekay mag de nationale trots volgend jaar verdedigen. "Ik ben zo blij dat ik het nu eindelijk mag vertellen en heb er ook onwijs veel zin in", aldus de hoofdrolspeler.

Hij treedt met dit goede nieuws onder meer in de voetsporen van Arie Luyendyk, die tweemaal de legendarische Indy 500 wist te winnen: "Arie heeft ook een hele grote rol gespeeld in mijn carrière. Zonder hem had ik hier misschien niet eens gestaan. Ik heb veel tips gekregen en zal er in de toekomst ongetwijfeld nog veel krijgen", is de jongeling Luyendyk uiterst dankbaar.

Naast de hoge sportieve doelstellingen rest natuurlijk de vraag of hij de Amerikaanse tegenhanger net zo op de kaart kan zetten als dat ene Max Verstappen met F1 in Nederland heeft gedaan. "Nou, ik denk wel dat het veel populairder gaat worden, ja. Voordat ik had getekend, kreeg ik zelf al veel reacties van Nederlanders als 'ik heb kaarten voor de Indy 500 gekocht om jou te zien'. Ik vind het ook prachtig om het land te kunnen vertegenwoordigen."

Bekijk hierboven het hele interview met Rinus van Kalmthout over zijn IndyCar-avontuur.