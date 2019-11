Interview: Hoe de familie Van Kalmthout met succes voor Amerika koos

“Dat is eigenlijk heel toevallig gegaan”, reageert Van Kalmthout senior op de vraag hoe zoonlief Rinus eigenlijk in Amerika verzeild is geraakt. Een normale vervolgstap na zijn karttitels zou in de Europese opstapklassen liggen, idealiter op weg naar de Formule 1. “Maar wij werden uitgenodigd voor de US Open, keken eens in onze agenda’s en zijn toen die kant opgegaan. Vervolgens werd Rinus in Las Vegas gescout voor de Road to Indy. Tot die tijd hadden we nog helemaal nooit aan Amerika gedacht, maar toen zijn we natuurlijk eens gaan kijken wat de Road to Indy precies inhield.”

Op dat moment kwam de familie Van Kaltmhout meteen tot de conclusie dat het totaalpakket in Amerika niet eens zo verkeerd was. Waar Europese talenten continu moeten leuren voor wat centen, zit het Amerikaanse systeem gunstiger in elkaar. “Het bleek een heel logisch stappenplan te zijn en je krijgt bovenal een scholarship als je wint. Zo hebben we met de acht ton van het Pro Mazda-kampioenschap het grootste gedeelde van de IndyLights kunnen financieren. Bovendien komen er in de Formule 1 maar weinig stoeltjes vrij en vechten daar heel veel jongens voor. In IndyCar heb je ook niet veel zitjes, maar je hebt in ieder geval een grotere kans.”

Dat is uiteindelijk wel gebleken. Sterker nog: Veekay – zoals hij in Amerika door het leven gaat – heeft de autosportladder in rap tempo afgewerkt en staat inmiddels aan de vooravond van zijn officiële IndyCar-debuut. Ook nog eens fulltime, in de #21 auto van Ed Carpenter Racing. Van Kaltmhout leek eerst trouwens als tweede rijder in de #20 auto te stappen, maar wist er op de valreep nog iets meer uit te halen. Volgens kwade tongen vooral doordat het financiële plaatje klopte, maar volgens Van Kalmthout senior louter op basis van Rinus’ sportieve prestaties.

“Carpenter wilde Rinus nog één keer zien voor een tweede IndyCar-test op een heel lastig circuit, Mid-Ohio”, legt Van Kalmthout uit. Die test ging tot zijn eigen verbazing dermate goed dat de partners van het team enorm over de brug zijn gekomen om het ideale plaatje mogelijk te maken. “Dat zegt heel veel over het vertrouwen. Volgens Arie Luyendyk komt zoiets bijna nooit voor. Hij vindt het ook echt verdiend voor Rinus en ik ben er vooral heel erg blij mee.”

Keerzijde is wel dat de jonge Van Kalmthout volgend jaar het team moet gaan leiden. Er staat met andere woorden meteen veel druk op de ketel. “Ja, die druk is er zeker. Ik zag Carpenter in een persbericht al stellen ‘we gaan terug naar victory lane’. Dat is natuurlijk nogal wat. Maar aan de andere kant: daar ben je prof voor en Rinus krijgt nu in ieder geval de kans om op het hoogste niveau te laten zien wat hij waard is.” En dat allemaal met een even trotse als nerveuze vader langs de baan. “Haha ja, het is natuurlijk wel spannend. Maar goed: misschien laat ik mij voor de Indy 500 nog wel even sponsoren met een pacemaker”, sluit hij met een knipoog af.

Bekijk hierboven het hele interview met Marijn van Kalmthout over de IndyCar-promotie van Rinus, de rol van Arie Luyendyk en de verwachtingen voor 2020.