Interview Alex Palou: “Krijg bij Ganassi de kans van m’n leven”

Met regerend kampioen Scott Dixon, NASCAR-icoon Jimmie Johnson, voormalig F1-coureur Marcus Ericsson en Palou beschikt Chip Ganassi over een divers, maar interessant gezelschap voor volgend seizoen. Het team zet komend jaar voor het eerst sinds 2017 weer vier auto’s in. Palou was de laatste toevoeging aan de selectie. Hij moest de rookietitel dit jaar aan onze landgenoot Rinus van Kalmthout laten, maar maakte desondanks indruk.

In een exclusief interview met deze website deed Palou een boekje open over zijn debuutseizoen en de overstap naar Ganassi Racing. “Ik denk dat er niet veel mensen zijn die deze kans krijgen”, zei Palou in gesprek met onze collega Sergio Lillo van Motorsport.com Spanje. “Het is iets wat je moet koesteren, zoiets komt één keer in mijn leven voor. Er zijn maar weinig coureurs die bij Ganassi of Penske gereden hebben, de grootste teams in deze klasse. Ik ben blij dat ik daar bij hoor, dat ik na mijn eerste jaar in IndyCar de overstap mag maken. Ik ben ook blij dat Dixon mijn teamgenoot wordt, ik zou niet weten van wie ik meer kan leren dan van hem. Hij heeft zes kampioenschappen achter zijn naam staan, is veertig jaar oud en heeft een bulk aan ervaring in IndyCar. Daar kan ik veel van leren.”

De situatie in de wereld bracht ook Palou dit seizoen weleens aan het twijfelen, geeft hij eerlijk toe: “Zo'n seizoen met dit virus is zeker niet eenvoudig voor de teams en zeker niet voor de kleine teams, dan is er altijd twijfel. Is er wel genoeg ondersteuning van sponsors? Gaat het team waar je zit wel door… Ineens veranderde dat en nu zit ik bij het beste team. Dus eigenlijk kon het niet beter.”

"Jammer dat ik rookietitel niet heb gepakt"

Bij Dale Coyne Racing vocht Palou dit jaar voor de rookietitel, die hij uiteindelijk aan Van Kalmthout moest laten. Wel stond hij op het podium tijdens de eerste van twee races op Road America. “Het is zeker jammer dat ik de rookietitel ben misgelopen, daar bestaat geen twijfel over. Maar het is niet iets waar ik veel mee bezig was, vooral omdat de resultaten niet vanzelf kwamen. Het kwam er niet helemaal uit en daar was ik wel boos over. Ik wist dat ik moest scoren om kans te maken op de titel. We waren wel snel en vochten met de snelle jongens, maar de resultaten kwamen er niet altijd uit. Maar ik ben blij dat ik uiteindelijk deze kans heb gekregen.”

Vraag een nieuwkomer in IndyCar naar zijn hoogtepunt en hij noemt met een glimlach de Indy 500. Bij Palou is dat niet anders. De Spanjaard maakte furore tijdens het aangepaste evenement. In de kwalificatie wist hij zich op te werken naar de Fast Nine, waar hij de enige vertegenwoordiger van Dale Coyne Racing was. “Ik was natuurlijk heel blij met m’n eerste podium, maar ik kreeg vooral heel veel vertrouwen van de Indy 500. De week met de training en de kwalificatie was spectaculair en met ons kleine team konden we tegen de grote jongens vechten. Dat was heel bruut. Daar kreeg ik ontzettend veel vertrouwen door, het was ook de mooiste herinnering. De Indy 500 is heel speciaal, maar ook een slecht moment.”

Enorme crash op Indianapolis

Met dat slechte moment doelt Palou op de 121ste ronde als hij keihard in aanraking komt met de muur. Een onvergeeflijk harde klap. De Catalaan hinkelde uit zijn wagen, maar maakt het verder goed. “Het was mijn fout”, reflecteert hij eerlijk. “Ik had zonder dat incident in de top-vijf kunnen staan.” Tijdens de Indy 500 was hij niet de enige coureur uit Spanje, ene Fernando Alonso kwam ook aan de start. De voormalig Formule 1-kampioen had niet de snelheid, maar voor Palou had het zeker voordeel dat de ervaren coureur erbij was: “Dat Alonso samen met mij de Indy 500 deed heeft goed geholpen, mensen die het eigenlijk alleen maar vanwege hem volgden kennen mij nu ook. Ik heb het geluk gehad dat ik het goed deed en dat er meer over mij gesproken werd dan over hem. Dan zie je maar hoe goed het is om jezelf te laten zien als je de baan met een legende deelt.”

Tijdens de recente test op Barber Motorsports Park in Alabama maakte Palou voor het eerst kennis met Chip Ganassi Racing. Hij neemt bij dat team de plek over van Felix Rosenqvist, die naar Arrow McLaren SP vertrok. Gevraagd naar zijn eerste indruk, zei hij: “Het is geweldig. Ik heb nu twee dagen met dit team doorgebracht, de eerste dag was toen het nieuws bekendgemaakt werd. Dat was enigszins vertraagd vanwege contractproblemen. Ik ben van een team met 20 tot 25 mensen naar een team van 80 tot 100 mensen gegaan, dat is gigantisch. Je ziet het aan alles, de motivatie, de middelen, in echt alles. Men verwacht niets van mij voor volgend jaar, het team wil vooral dat ik van m’n teamgenoten ga leren. Dit is een super team. We proberen zoveel mogelijk races te winnen en voor het kampioenschap te vechten. Ze zijn elke race sterk, dus we kunnen echt een stap maken.”