IndyCar

IndyCar voegt Kansas Speedway toe aan kalender 2027 tijdens NASCAR-weekend

Na een geslaagde banden- en aerotest krijgt het belangrijkste formulewagenkampioenschap van Noord-Amerika volgend jaar mei een tweede gedeeld weekend met NASCAR

Joey Barnes

Gepubliceerd: 24 nov 2026, 21:14

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Kansas Speedway (via Jonathan Bachman/Getty Images)

Na een afwezigheid van 17 jaar keert de autosport met open wielen terug naar het hartland.

IndyCar maakte dinsdag bekend dat de klasse op zaterdag 8 mei 2027 terugkeert op Kansas Speedway. De organisatie werkt daarvoor samen met NASCAR en uitzendpartner FOX Sports, voor een groot gezamenlijk motorsportevenement waarmee de Month of May wordt geopend.

De race betekent het eerste optreden van de serie op de 1,5 mijl lange oval in Kansas City, Kansas, sinds 2010. Tijdens het evenement van 8 mei deelt de NTT IndyCar Series het podium met zowel de NASCAR Cup Series als de NASCAR Xfinity Series.

“We kunnen niet wachten om de NTT IndyCar Series terug te brengen naar Kansas Speedway en via onze samenwerking met FOX Sports opnieuw een geweldige kans te krijgen om onze sport naast NASCAR te laten zien”, zei IndyCar-president J. Douglas Boles. “Kansas heeft in onze sport een geschiedenis van enkele van de spannendste wiel-aan-wielgevechten, en we weten hoe enthousiast racefans zijn over IndyCar op ovals.

“Nu we verder bouwen op het sterke momentum van de NTT IndyCar Series, is de kans om terug te keren naar Kansas Speedway en nog een high-speed oval aan onze kalender toe te voegen mooi voor onze fans, coureurs, teams en partners. Het wordt een spectaculaire manier om een drukke en mooie Month of May te beginnen.”

Kansas Speedway-president Pat Warren deelde dat enthousiasme en wees op de bijzondere variatie die fans op het circuit te zien krijgen.

“Dit is geweldig nieuws voor racefans”, zei Warren. “Door de NTT IndyCar Series aan ons mei-weekend toe te voegen, bieden we veel extra spanning en waarde, met drie verschillende disciplines op dezelfde dag op de baan. De NTT IndyCar Series heeft hier op Kansas Speedway een rijke racehistorie, dus we weten dat er in elke bocht actie zal zijn.”

Een geschiedenis van fotofinishes

The start of the Road Runner Turbo Indy 300

Photo by: Andy Sallee

De komende race wordt het elfde IndyCar-evenement op Kansas Speedway. De serie reed er eerder jaarlijks van 2001 tot en met 2010, te beginnen met de eerste zege van Indianapolis 500-winnaar van 1998 Eddie Cheever Jr. en eindigend met opeenvolgende zeges van Chip Ganassi Racing-coureur Scott Dixon in april 2009 en mei 2010.

Tijdens die eerste periode bouwde het circuit een reputatie op met extreem kleine verschillen aan de finish. Het leverde twee van de tien kleinste zegemarges in de IndyCar-geschiedenis op. In 2004 versloeg regerend Indy 500-winnaar Buddy Rice zijn teamgenoot Vitor Meira met slechts 0,0051 seconde, destijds de op één na kleinste marge ooit in de serie. Een jaar later klopte regerend kampioen Tony Kanaan Dan Wheldon met slechts 0,012 seconde.

Gevalideerd op de baan

Kansas Speedway

Photo by: Nigel Kinrade / NKP / Motorsport Images

De aankondiging van de terugkeer komt enkele dagen nadat IndyCar op vrijdag 20 november een aerodynamische validatietest op de speedway heeft gehouden. Pato O’Ward van Schmidt Peterson Motorsports en Will Power van Andretti Global reden samen 257 ronden. Het was de eerste keer dat het huidige IndyCar-chassis op deze locatie in actie kwam.

“Het was echt een goede ervaring”, zei O’Ward, twaalfvoudig racewinnaar in IndyCar. “We hebben veel verschillende aeropakketten getest en kwamen uiteindelijk uit op een punt waarop de auto niet echt alle kanten op gleed en we in het juiste window zaten om balansaanpassingen te doen en die veranderingen ook echt te voelen. Al met al deed het me denken aan een mix van Texas Motor Speedway en Nashville (Superspeedway), twee geweldige circuits voor de IndyCar Series. Ik denk dus dat het een heel goede race kan opleveren en dat het een mooie kans is om vóór de ‘500’ nog een superspeedway te hebben, iets wat we al een paar jaar niet hebben gehad. Het wordt een heel drukke maand mei.”

Power, tweevoudig kampioen in de serie en winnaar van de Indy 500 van 2018, rijdt in de #26 Andretti Global Honda en was net zo positief over de terugkeer van het circuit op de kalender.

“Het was erg fijn om weer op Kansas Speedway te rijden. Het is een superspeedway die bekend staat om fantastische races in de IndyCar Series, en ik denk dat het ook een mooie manier is om rustig de Month of May in te gaan. De test was een goede voorproef van wat eraan komt. Ik kan niet wachten om terug te gaan naar Kansas en een mooie race neer te zetten.”

Kalender en uitzendingen

Warm-up lap

Photo by: Penske Entertainment

Met Kansas Speedway erbij groeit de IndyCar-kalender van 2027 voor het tweede jaar op rij naar 18 races. Het is bovendien het tweede gezamenlijke ovalweekend met NASCAR op de kalender van 2027, na de terugkeer van de serie naar Phoenix Raceway op zaterdag 13 maart.

Na de actie in Kansas reist de serie direct door naar Indianapolis Motor Speedway voor de Sonsio Grand Prix op zaterdag 15 mei, als opmaat naar de 111e editie van de Indianapolis 500 presented by Gainbridge op zondag 30 mei.

Om de reis naar Kansas mogelijk te maken, heeft IndyCar de data van de jaarlijkse Indy 500 Open Test verschoven. Die stond oorspronkelijk gepland voor 4 en 5 mei, maar vindt nu plaats op donderdag 29 en vrijdag 30 april. De openingsdag is gereserveerd voor coureurs die het Rookie Orientation Program en opfriscursustests afwerken, terwijl op dag twee alle auto’s de baan op gaan.

Voor het derde seizoen op rij wordt elke race op de kalender via FOX op network television uitgezonden. Daarmee blijft IndyCar de enige grote Noord-Amerikaanse motorsportserie waarvan de volledige kalender op network television te zien is. De officiële uitzendtijden en tijden van de testsessies worden in de komende weken bekendgemaakt.

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- Het Motorsport.com-team

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