IndyCar

IndyCar-veteraan Sting Ray Robb naar United Autosports in Asian Le Mans Series

De coureur uit Idaho sluit zich aan bij Ian Aguilera en Giorgio Roda in de #22 ORECA 07 voor de in Europa gebaseerde winterkalender

Joey Barnes

Gepubliceerd: 29 okt 2026, 10:19

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Sting Ray Robb, Juncos Hollinger Racing

Foto: Penske Entertainment

Sting Ray Robb maakt deze winter zijn debuut in sportscars bij United Autosports en stapt na vier seizoenen in de IndyCar Series over naar de Asian Le Mans Series.

De 25-jarige Amerikaan gaat de #22 ORECA 07 Gibson besturen naast opkomend talent Ian Aguilera en serieveteraan Giorgio Roda. United Autosports, eigendom van Zak Brown en Richard Dean, begint aan de campagne met als doel voort te bouwen op de status als voormalig kampioen van de serie in 2018-19.

De aanstaande campagne telt een kalender van drie evenementen die vanwege het aanhoudende conflict in het Midden-Oosten volledig op Europese circuits worden verreden, te beginnen op Circuit Paul Ricard op 14 en 15 november.

“Ik ben ontzettend enthousiast dat ik me voor de Asian Le Mans Series bij United Autosports aansluit”, zei Robb. “Na vier seizoenen racen in IndyCar heb ik de kans gehad om tegen enkele van de beste coureurs ter wereld te racen, en ik kijk ernaar uit om die ervaring mee te nemen in een volledig nieuwe uitdaging.”

Na twee top-10-finishes in zijn periode in IndyCar onderzocht Robb meerdere mogelijkheden in het IMSA WeatherTech SportsCar Championship voor 2027. De focus verschoof echter naar de Asian Le Mans Series, die Robb positioneert voor een breder internationaal LMP2-traject, met mogelijke ruimte om zijn programma verder uit te breiden binnen de United Autosports-stal.

“Een van de belangrijkste dingen die me aan United trokken was de winnaarscultuur die ze hebben opgebouwd”, zei Robb. “Dit is een organisatie die weet hoe je om zeges en kampioenschappen strijdt, en dat is precies het soort omgeving waarin ik wil zitten. Enduranceracen brengen een andere reeks uitdagingen met zich mee, maar het doel is hetzelfde: vooraan meestrijden en races winnen.

"Ik kijk ernaar uit om met Giorgio, Ian en het hele team van United Autosports samen te werken. We brengen allemaal verschillende ervaringen mee naar de auto, en ik denk dat dat een van onze sterke punten wordt. Ik sta te popelen om aan de slag te gaan, bij te dragen aan het succes van het team en hopelijk nog een paar trofeeën aan de verzameling toe te voegen!”

Robb voegt zich bij een interessante mix van talent aan boord van de #22-inschrijving. Aguilera komt rechtstreeks uit een indrukwekkend seizoen in de European Le Mans Series met CLX Motorsport, waarin hij als negende eindigde in de punten nadat hij deel uitmaakte van de jongste rijdersbezetting ooit in de 24 uur van Le Mans. Roda voegt cruciale stabiliteit en ervaring toe aan de line-up, nadat hij vooraan meedeed in de LMP2 Pro-Am-klasse van de ELMS en eerder voor United reed in de Asian-series van vorig seizoen.

Het trio completeert de inschrijving met meerdere auto's van United Autosports voor de winterserie en staat naast de eerder bevestigde zusterinschrijving van Mikkel Jensen, Hunter McElrea en Phil Fayer.

“Het is altijd mooi om te zien dat coureurs uit verschillende disciplines de stap naar enduranceracen zetten, en we kijken ernaar uit om hen tijdens deze overgang te ondersteunen”, zei Richard Dean, CEO van United Autosports.

“Giorgio liet vorig seizoen bij ons een uitzonderlijk tempo zien en weet precies wat er nodig is om competitief te zijn in dit kampioenschap, terwijl Ian een veelbelovend jong talent is dat al waardevolle ervaring heeft opgedaan in LMP2 en op Le Mans, om nog maar te zwijgen van de ervaring die Sting Ray uit IndyCar meebrengt. Het is een heel spannende combinatie van coureurs, en we zijn volledig van plan om mee te strijden om racezeges en het kampioenschap.”

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