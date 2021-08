Pato O’Ward mocht zaterdagmiddag van pole-position vertrekken in de 85 ronden lange race, maar lang kon hij niet van die goede uitgangspositie genieten. De Mexicaan kon in de aanvangsfase weliswaar consolideren aan de leiding van de wedstrijd, maar Penske-coureur Power had een uitstekend racetempo te pakken. In de achttiende ronde had hij de aansluiting bij O’Ward te pakken en zette de routinier de aanval in. Hij nam de eerste positie over en reed vervolgens weg van de achtervolgers.

Na de tweede reeks pitstops lag Power nog altijd aan de leiding en gaf O’Ward nog een paar plaatsen prijs ten opzichte van Colton Herta en Romain Grosjean. De voorsprong van ruim zes seconden werd echter steeds kleiner voor Power, die daarmee toch wel wat druk op de ketel kreeg. Toen de Australiër bij zijn laatste stop in de drukte ook nog wat tijd verloor, kwam Herta helemaal dichtbij. Na de outlap van Herta was het verschil nog maar drie seconden, maar ook Grosjean mengde zich in de debatten. Hij zat na de laatste pitstop op de staart bij Herta.

Uit de achtergrond kwam ook kampioenschapsleider Alex Palou aansluiten. De Catalaan had in het begin van de race wat problemen, maar herstelde zich knap en had met negentien ronden te gaan de complete top-drie in beeld. Op het moment dat hij de aansluiting te pakken had, klapte de krachtbron van de Chipa Ganassi-coureur uit elkaar. Palou moest zijn wagen aan de kant zetten en veroorzaakte daarmee de eerste neutralisatie van de race.

Na de herstart profiteerde Grosjean van een moment concentratieverlies bij Herta en nam de tweede plek over. De Fransman had één probleem en dat was dat hij geen push-to-pass seconden meer had waardoor hij kwetsbaar was tegen andere coureurs. Grosjean liet zich niet van de wijs brengen en sloeg direct een gaatje naar Herta waardoor hij alleen Power nog voor zich had.

De tweede neutralisatie kwam met negen ronden te gaan toen Rinus VeeKay spinde, Power moest daarna weer aan de bak. Hij hield Grosjean bij de herstart achter zich en hield stand in de laatste ronden. Power boekte daarmee zijn eerste. Overwinning van het seizoen nadat hij eerder dit seizoen meermaals geplaagd werd door pech. Grosjean scoorde de tweede plaats voor Herta en Alexander Rossi, die nog even moet wachten op zijn eerste podium van het seizoen. O’Ward werd vijfde voor Jack Harvey en Graham Rahal. Josef Newgarden bleef steken op de achtste plaats voor Marcus Ericsson. Takuma Sato kwam uiteindelijk tot de tiende stek.

Remonte van VeeKay blijft uit in Indy GP

VeeKay was teleurgesteld na de kwalificatie en predikte agressief te starten om op favoriet jachtterrein alsnog aanspraak te maken op de overwinning. Het tegendeel werd echter werkelijkheid. De jonge Nederlander klom na de start weliswaar een plekje op, maar verloor deze ook redelijk snel weer. Uiteindelijk kwam hij als dertiende door en was het na de pitstops zaak om terug naar voren te komen. Dat moest onder meer gebeuren in duels met Ryan Hunter-Reay, Takuma Sato en Josef Newgarden.

VeeKay lag bij de neutralisatie laat in de race op de vijftiende plek, maar werd met negen ronden te gaan van achteren geraakt door Scott McLaughlin en spinde. VeeKay’s wagen moest daardoor opnieuw opgestart worden, de wedstrijdleiding had op dat moment alweer een gele vlag gezwaaid. De Hoofddorper kon zijn weg zodoende vervolgen, maar had wel flink wat terrein verloren. Hij kwam uiteindelijk op de 24ste plek aan de finish.

IndyCar-debutant Christian Lundgaard maakte grote indruk in zijn eerste dagen bij Rahal Letterman Lanigan Racing. Niet geheel verrassend was echter dat hij een lastige race beleefde. De Deen werd zaterdag bovendien ziek door een voedselvergiftiging en viel naarmate de wedstrijd vorderde steeds verder terug. Lundgaard kwam uiteindelijk op de twaalfde plaats aan de finish.

Volgende week gaat het IndyCar-kampioenschap al verder op de oval van Gateway. Ook Romain Grosjean komt dan aan de start van zijn eerste ovalrace.

Uitslag Grand Prix of Indy