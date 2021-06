IndyCar verkort seizoen tot zestien races na wegvallen Toronto

Vorige maand maakte IndyCar Series bekend dat de race op het stratencircuit rond Exhibition Place in Toronto werd afgelast. Voor het tweede jaar op rij gooiden de maatregelen tegen COVID-19 in de Canadese provincie Ontario roet in het eten. Ten tijde van de afgelasting vertelde de IndyCar-organisatie nog dat het werkte aan enkele scenario’s waarmee het verlies van de race opgevangen kon worden. De ogen waren daarbij vooral gericht op een derde race op de road course van Indianapolis. Ook werd overwogen om double-headers te organiseren op Mid-Ohio of Portland, races die hun promotor delen met Toronto.

Bronnen binnen Penske Entertainment hebben Motorsport.com echter laten weten dat het toch niet lukt om een vervangende race voor Toronto te organiseren. Voor de promotors zou het organiseren van een extra race weinig opleveren, tenzij er voldoende sponsoring gevonden zou worden. Met de korte aanlooptijd bleek dat een heikel punt, waardoor de plek van Toronto op de kalender leeg blijft. Het IndyCar-seizoen telt daardoor niet langer zeventien, maar zestien races.