O’Ward opent IndyCar-test Sebring als snelste, VeeKay tiende

In januari werkte de IndyCar de eerste twee testdagen ter voorbereiding op het nieuwe seizoen af en dat deed het op Sebring, dat ook de plaats van handeling is voor de testdagen die de serie deze week afwerkt. Voor Rinus van Kalmthout was maandag de eerste keer dat hij sinds de seizoensfinale van 2020 weer in een IndyCar-bolide klom. Daags na de 24 uur van Daytona, waaraan hij voor het eerst meedeed maar de finish niet wist te halen en zelfs geen meter reed, keerde hij terug aan boord van de Ed Carpenter Racing Chevrolet met startnummer 21. In totaal reed de Nederlander 99 ronden waarin hij een snelste tijd van 52.358 seconden reed, ruim een halve seconde langzamer dan de snelste tijd.

VeeKay was een van de veertien coureurs die maandag in actie kwamen op Sebring, waar naast Ed Carpenter Racing ook Team Penske, Rahal Letterman Lanigan, Arrow McLaren SP en Andretti Autosport aanwezig waren. De snelste tijd van de dag ging uiteindelijk naar O’Ward, die 51.790 seconden nodig had voor het 2,7 kilometer lange Club-circuit van Sebring. Daarmee was de Arrow McLaren SP-rijder, die 124 ronden aflegde, anderhalve tiende sneller dan Alexander Rossi, die zondag de 24 uur van Daytona won in dienst van Wayne Taylor Racing. De derde tijd werd gereden door tweevoudig IndyCar-kampioen Josef Newgarden, hij had ruim twee tienden meer nodig voor zijn snelste ronde dan O’Ward.

Andretti Autosport stond er maandag goed bij, want achter Rossi op P2 noteerden Colton Herta en invaller Oliver Askew, die de verhinderde James Hinchcliffe verving, de vierde en vijfde tijd. Felix Rosenqvist was zevende op bijna een halve seconde van teamgenoot O’Ward, daarachter volgden zes coureurs binnen een tiende van elkaar. Takuma Sato voerde dat zestal aan op P7, gevolgd door Conor Daly, de zeer productieve Graham Rahal, VeeKay, Will Power en Simon Pagenaud. Ryan Hunter-Reay en nieuwkomer Scott McLaughlin, die de overstap maakt vanuit de Australische Supercars, sluiten de ranglijst af.

Uitslag IndyCar-test Sebring - maandag