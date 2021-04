Bourdais en Daly snelsten op eerste testdag voor Indy 500

Maar liefst 32 coureurs kwamen donderdag in actie tijdens de eerste collectieve testdag op de Indianapolis Motor Speedway, waar op 30 mei de Indy 500 wordt verreden. De dag, die uiteindelijk deels in het water viel vanwege regen, begon met de twee uur durende reguliere testsessie. Die moest na ruim tien minuten al worden stilgelegd vanwege een crash van Rinus VeeKay. De Nederlander crashte hard in bocht 1 en kon weliswaar op eigen kracht uitstappen, maar bij het ongeval liep hij wel een gebroken vinger op. De rest van de sessie kwam de coureur van Ed Carpenter Racing dan ook niet meer in actie.

VeeKays teamgenoten toonden zich in het restant van de sessie van hun beste kant, want na twee uur testen stonden Conor Daly en Ed Carpenter op de eerste twee posities. Eerstgenoemde was de snelste, nadat hij een ronde over de 2,5 mijl lange oval afwerkte met een gemiddelde snelheid van 222,714 mijl per uur, de gemiddelde snelheid van Carpenter lag 1,5 mijl per uur lager. Regerend IndyCar-kampioen Scott Dixon volgde op de derde plaats, hij was ruim 2,1 mijl per uur langzamer dan Daly. Ook Arrow McLaren SP stond er goed bij met Felix Rosenqvist en Pato O’Ward op de vierde en vijfde positie, gevolgd door de tweede Ganassi van Alex Palou. Colton Herta, Alexander Rossi en Will Power waren de snelste mannen die hun tijd zonder slipstream reden en bezetten posities zeven tot en met negen, terwijl Jack Harvey de tiende tijd noteerde.

Uitslag eerste testdag IndyCar op Indianapolis

No Coureur Team Tijd Verschil Ronden Snelheid Motor 1 47 Conor Daly Ed Carpenter Racing 40.4106 0.000 18 222.714 Chevy 2 20 Ed Carpenter Ed Carpenter Racing 40.6695 0.2589 9 221.296 Chevy 3 9 Scott Dixon Chip Ganassi Racing 40.8024 0.3918 9 220.575 Honda 4 7 Felix Rosenqvist Arrow McLaren SP 40.8423 0.4317 16 220.360 Chevy 5 5 Pato O'Ward Arrow McLaren SP 40.8658 0.4552 23 220.233 Chevy 6 10 Alex Palou Chip Ganassi Racing 40.9149 0.5043 13 219.969 Honda 7 26 Colton Herta Andretti Autosport 40.9377 0.5271 8 219.846 Honda 8 27 Alexander Rossi Andretti Autosport 40.9762 0.5656 10 219.640 Honda 9 12 Will Power Team Penske 40.9770 0.5664 16 219.635 Chevy 10 60 Jack Harvey Meyer Shank Racing 40.9987 0.5881 6 219.519 Honda 11 2 Josef Newgarden Team Penske 41.0002 0.5896 9 219.511 Chevy 12 28 Ryan Hunter-Reay Andretti Autosport 41.0360 0.6254 6 219.320 Honda 13 15 Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing 41.0413 0.6307 9 219.291 Honda 14 8 Marcus Ericsson Chip Ganassi Racing 41.0530 0.6424 18 219.229 Honda 15 48 Tony Kanaan Chip Ganassi Racing 41.0628 0.6522 11 219.176 Honda 16 30 Takuma Sato Rahal Letterman Lanigan Racing 41.2103 0.7997 13 218.392 Honda 17 98 Marco Andretti Andretti Herta-Haupert w/Marco & Curb-Agajanian 41.2250 0.8144 5 218.314 Honda 18 22 Simon Pagenaud Team Penske 41.3419 0.9313 15 217.697 Chevy 19 21 Rinus VeeKay Ed Carpenter Racing 41.3718 0.9612 4 217.539 Chevy 20 3 Scott McLaughlin Team Penske 41.4270 1.0164 21 217.250 Chevy 21 45 Santino Ferrucci Rahal Letterman Lanigan Racing 42.0437 1.6331 7 214.063 Honda

Daarna was het de beurt aan de elf mannen die dit jaar debuteren of na afwezigheid terugkeren bij de Indy 500. Zij moesten de test eerder op de dag aan zich voorbij laten gaan en deelnemen aan de ‘Rookie and Refresher’-training. Daarbij niet de minste namen, want onder andere Helio Castroneves, Juan Pablo Montoya, James Hinchcliffe en Sébastien Bourdais verschenen aan de start van deze sessie. Laatstgenoemde reed kort na afloop van het eerste uur een gemiddelde snelheid van 224,427 mijl per uur, waarmee de Fransman van AJ Foyt Racing overtuigend de snelste rijder van de dag was. Sage Karam was ruim twee mijl per uur langzamer, maar zijn snelheid was over de hele dag gezien goed voor de derde tijd. Castroneves reed de derde tijd in de ‘Rookie and Refresher’-training, voor Hinchcliffe en Ed Jones. Indy 500-debutanten Pietro Fittipaldi en Cody Ware rondden tijdens de sessie allebei het tweede deel van het Rookie Orientation Program af.

De IndyCar-test op de oval van Indianapolis gaat vrijdag verder om 15.00 uur Nederlandse tijd. De starttijd van de sessie is daarmee vervroegd om een deel van de verloren gegane tijd op donderdag goed te kunnen maken.

Uitslag IndyCar Rookie and Refresher-training

No Coureur Team Tijd Verschil Ronden Snelheid Motor 1 14 Sebastien Bourdais AJ Foyt Enterprises 40.1022 0.000 43 224.427 Chevy 2 24 Sage Karam Dreyer & Reinbold Racing 40.5317 0.4295 43 222.048 Chevy 3 06 Helio Castroneves Meyer Shank Racing 40.7061 0.1744 55 221.097 Honda 4 29 James Hinchcliffe Andretti Steinbrenner Autosport 40.9140 0.2079 43 219.974 Honda 5 18 Ed Jones Dale Coyne Racing 40.9813 0.0673 41 219.612 Honda 6 86 Juan Pablo Montoya Arrow McLaren SP 41.0754 0.0941 45 219.109 Chevy 7 16 Simona De Silvestro Paretta Autosport 41.1095 0.0341 51 218.927 Chevy 8 4 Dalton Kellett AJ Foyt Enterprises 41.3136 0.2041 49 217.846 Chevy 9 51 Pietro Fittipaldi Dale Coyne Racing w/Rick Ware Racing 41.3964 0.0828 62 217.410 Honda 10 59 Max Chilton Carlin 41.4817 0.0853 47 216.963 Chevy 11 52 Cody Ware Dale Coyne Racing w/Rick Ware Racing 41.8846 0.4029 49 214.876 Honda