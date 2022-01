Eerste IndyCar-teams beginnen aan voorbereiding op 2022 met testdag

Net als in de Formule 1 is in de IndyCar Series het testen ook grotendeels aan banden gelegd. Naast de open tests mogen de teams die met minimaal één inschrijving deelnemen aan twaalf races of meer nog vier extra testdagen organiseren in de aanloop naar, en gedurende het IndyCar-seizoen. De eerste van die zogenaamde ‘team tests’ worden deze week al afgewerkt.

Sebring International Raceway is maandag het decor van de eerste IndyCar-test van 2022, waarbij twee door Honda aangedreven teams aan het vertrek verschijnen. Voor Meyer Shank Racing staan Helio Castroneves en Simon Pagenaud aan de start van de eendaagse test in Florida, terwijl Christian Lundgaard een rookietestdag afwerkt voor Rahal Letterman Lanigan. Een ruime week later, op 19 januari, strijken met A.J. Foyt Racing en Team Penske twee door Chevrolet-motoren aangedreven teams neer op de baan in Sebring. Zij zetten allebei één auto in, maar het is nog niet bekend welke coureur de test gaat afwerken.

Daarna is het een kleine maand rustig wat betreft IndyCar-tests, tot 14 en 15 februari. Op Valentijnsdag komen maar liefst twintig auto’s in actie op het korte circuit van Sebring. Andretti Autosport en Chip Ganassi Racing verschijnen daar met vier auto’s, Penske en Rahal Letterman Lanigan met ieder drie bolides, Arrow McLaren SP en Ed Carpenter Racing met ieder twee wagens en Dale Coyne Racing en Juncos Hollinger Racing met één auto. Een dag later testen Coyne en Meyer Shank Racing beide met twee coureurs op het circuit in Florida. Tussen 25 en 27 februari staat de seizoensopener in St. Petersburg op het programma, daarna gaan de teams pas testen op de diverse ovals.