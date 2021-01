IndyCar stelt opening seizoen op Barber een week uit

Begin oktober presenteerde de IndyCar de eerste versie van de kalender voor 2021. Daarop prijkten zeventien races, waarbij de traditionele openingsrace op St. Petersburg in ere hersteld werd. Die race zou op 7 maart plaatsvinden, maar de ontwikkelingen rond het coronavirus zorgden ervoor dat de Amerikaanse klasse zich genoodzaakt zag om de race uit te stellen tot 25 april. Daardoor werd de Grand Prix van Alabama, die verreden wordt op Barber, op 11 april de nieuwe openingsrace van het seizoen 2021.

Maar ook die datum heeft niet standgehouden. De IndyCar voelt zich vanwege het coronavirus genoodzaakt om de openingswedstrijd met een week uit te stellen. Daardoor wordt er niet op zondag 11 april, maar op zondag 18 april geracet in Alabama. “De kalenderwijzigingen die we gehad hebben werden deels ingegeven door de omstandigheden rond de pandemie, maar geven ons ook een krachtige start van het seizoen 2021”, zei Penske Entertainment- en IndyCar-topman Mark Miles.

Daarmee doelt Miles op het zeer hoge tempo waarmee de races elkaar opvolgen in de openingsfase van het nieuwe seizoen. Een week na de verplaatste opening op Barber komen de IndyCar-coureur alweer in actie op het stratencircuit van St. Petersburg. Het daaropvolgende weekend werkt men op Texas Motor Speedway de eerste twee ovalraces van 2021 af, waarna de maand mei in het teken staat van de IndyCar Grand Prix en de Indy 500 op Indianapolis Motor Speedway. Eerstgenoemde vindt op 15 mei plaats, op 30 mei staat vervolgens de Indy 500 op het programma.

Kalender IndyCar Series 2021