In eerste instantie stond gepland dat de IndyCar vanaf de openingsrace van 2024 in Saint Petersburg met de hybridecomponenten op de motoren ging racen. Er werden de afgelopen weken flink wat kilometers afgewerkt om het systeem goed te testen en naar woorden van de organisatie van de Amerikaanse raceklasse zijn er 'veel grote mijlpalen' bereikt. De afgelopen drie maanden werd het tempo qua testen flink opgeschroefd, want in die periode is de teller qua testkilometers opgelopen tot bijna 25.000. Alle grote teams uit de serie werden uitgenodigd om te testen, waarom Andretti en Arrow McLaren. Ondanks alle stappen die gezet zijn heeft de IndyCar toch besloten om de introductie uit te stellen tot de start van de tweede seizoenshelft in 2024.

"Het partnerschap tussen Chevrolet en Honda is fenomenaal geweest", vertelt IndyCar-president Jay Frye. "De hybride motor speciaal voor de IndyCar is dynamisch en een wonder van de engineering. We blijven er compleet aan toegewijd aan een succesvolle introductie [van de hybridecomponenten] volgend seizoen." De motor wordt zodoende in een samenspel tussen de twee leveranciers gebouwd en zal de eerste hybridekrachtbron in de raceklasse worden. Bij de bekendmaking dat de motoren van deze componenten voorzien werden verklaarde men: "Het gaat de race-actie vergroten. Er komen extra paardenkrachten bij en dat gaat helpen om de serie de competitiefste motorsport van de planeet te maken. Er komt een extra inhaaloptie, waardoor de coureurs meer keuze en controle hebben. De competitie op de baan gaat groeien en daardoor de spanning ook.

De hybridesystemen bestaan uit twee componenten, de Motor Generator Unit (MGU) en de Energy Storage System (ESS). Beide onderdelen bevinden zich tussen de motor en de versnellingsbak in. " Er zijn verschillende strategieën voor het opwekken en het inzetten [van de energie] getest. De motor zorgt voor energie door de MGU, voordat het opgeslagen wordt in de ESS." Het elektrische vermogen wordt ook door de MGU verbruikt, waardoor het een ander systeem is dan de bekende push-to-pass waar de IndyCar nu mee rijdt. Ook is er geen beperking op het inzetten van het hybride vermogen. Voordat het systeem dan eindelijk gebruikt gaat worden zal er in de lente voordat het seizoen begint verder getest worden. De officiële datum van de ingebruikname wordt later bekendgemaakt.