De IndyCar Series was in 2022 toe aan het 27e seizoen sinds de oprichting in 1996. Na twee seizoenen waarin de invloed van het coronavirus duidelijk merkbaar was, keerde de klasse dit jaar terug naar de normaliteit. Zo stonden er weer zeventien races op de kalender, evenveel als in de laatste jaren voordat corona de kalender flink overhoop gooide. Wat niet veranderde, was dat Team Penske en Chip Ganassi Racing de dienst bleven uitmaken. Voor het tiende jaar op rij kwam de kampioen van een van deze grootmachten en voor het eerst sinds 2019 ging de titel uiteindelijk naar Team Penske. Will Power stelde in Laguna Seca zijn tweede kampioenschap veilig, voor teamgenoot Josef Newgarden.

De zeventien races van het afgelopen seizoen leverde de nodige memorabele momenten op, waarbij records werden verbroken en de verschillen soms bijzonder klein waren. Motorsport.com zet enkele opvallende statistieken voor je op een rij.

Snelheidsrecords op Indianapolis

>>> Scott Dixon pakte zijn vijfde pole-position voor de Indy 500 en deed dat met een gemiddelde snelheid van 234,046 mijl per uur over vier ronden - omgerekend 376,661 kilometer per uur. Daarmee verbeterde de Ganassi-coureur het record voor snelste polerun in de geschiedenis van de race, dat sinds 1996 in handen was van Scott Brayton (233,718 mijl per uur). Arie Luyendyk heeft nog altijd de snelste kwalificatierun ooit op zijn naam met 236,986 mijl per uur, maar toen deed hij niet meer mee voor de pole.

>>> Dixon, Alex Palou en Rinus van Kalmthout vestigden een record met de hoogste gemiddelde snelheid van de eerste startrij ooit voor de Indy 500. Die kwam uiteindelijk uit op 233,643 mijl per uur, omgerekend 376,012 kilometer per uur.

>>> De gemiddelde snelheid van het gehele startveld in de kwalificatie was 231,023 mijl per uur, waarmee het record van 2021 met bijna 0,8 mijl werd aangescherpt.

Scott Dixon klokte de snelste polerun ooit in de kwalificatie voor de Indy 500 met een gemiddelde snelheid van 234 mijl per uur. Foto: IndyCar Series

Power verbreekt polerecord Andretti

>>> De pole in de belangrijkste race van het jaar ging aan Team Penske voorbij, maar het team was dit seizoen ijzersterk in de kwalificaties. Power, Scott McLaughlin en Newgarden pakten negen van de zeventien poles, een percentage van 53 procent.

>>> Penske bezette in het klassement van coureurs met de meeste poles van 2022 ook de eerste twee posities. Power stond vijf keer op pole en voert dat klassement aan, McLaughlin volgt op P2 met drie poles.

>>> In totaal stonden negen verschillende coureurs op pole-position in 2022, het hoogste aantal sinds 1961.

>>> Met zijn pole-position op Laguna Seca werd Power alleen recordhouder qua meeste poles in IndyCar-historie. De Australiër staat nu op 68 poles, één meer dan vorige recordhouder Mario Andretti.

>>> Power scherpte in 2022 ook zijn record voor meeste opeenvolgende seizoenen met een pole-position aan. Dat is hem nu veertien jaar op rij gelukt.

Goede betrouwbaarheid en veel inhaalacties

>>> Maar liefst 35 coureurs stonden in 2022 aan de start van minstens één IndyCar-race.

>>> Gezamenlijk legden de 35 coureurs een totaal van 56.148 ronden af tijdens de zeventien races. In alle sessies bij elkaar werden 98.145 ronden afgelegd - het hoogste aantal sinds 2011 - voor een totaal van 299.698 kilometer, het meeste sinds 2013.

>>> Twee coureurs hebben afgelopen seizoen alle 2.268 ronden gereden: kampioen Power en Dixon. In de geschiedenis van IndyCar hebben pas vijf coureurs iedere ronde van een seizoen afgelegd, voor Dixon was dit zelfs al de tweede keer.

>>> Dit IndyCar-seizoen werd het hoogste aantal inhaalacties genoteerd in zeven jaar tijd. Met 5.881 passeeracties is het aantal met 67 procent toegenomen ten opzichte van 2021, toen er 3.526 keer werd ingehaald.

Will Power en zijn Penske-teamgenoten staken in 2022 boven de concurrentie uit. Foto: Michael L. Levitt / Motorsport Images

Penske domineert races

>>> De zeventien overwinningen van 2022 werden verdeeld onder negen coureurs. Dat is twee minder dan het record van elf verschillende winnaars in 2014.

>>> Naast negen poles pakte Team Penske ook negen overwinningen in 2022, goed voor 53 procent van het totaal. Newgarden voerde de lijst aan met vijf zeges, McLaughlin won drie races en kampioen Power 'slechts' één keer.

>>> Dat Power de titel behaalde, dankt hij grotendeels aan zijn consistentie. In twaalf van de zeventien races eindigde hij in de top-vijf en in dertien races zat hij bij de eerste tien. In dat laatste klassement moet hij Dixon voor zich laten met vijftien top-tiens in 2022, terwijl de Nieuw-Zeelander tweede is qua top-vijfs met negen stuks.

>>> Power scoorde wel tien bonuspunten door in tien races aan de leiding te gaan. Daarmee voerde hij het klassement van 2022 aan, samen met Penske-teamgenoot Newgarden. McLaughlin is derde in de lijst met acht races waarin hij aan de leiding ging, voor Pato O'Ward, Palou (beiden zeven races aan de leiding) en Felix Rosenqvist (zes geleide races).

>>> Dixon won twee races in 2022 en bracht zijn totaal daarmee op 53 overwinningen. Daarmee is hij over Mario Andretti gegaan voor de tweede plek op de ranglijst aller tijden. De nummer één is nog altijd A.J. Foyt, die 67 zeges boekte.

>>> Zijn zege in Toronto betekende dat Dixon voor het achttiende seizoen op rij een IndyCar-race won. Dat is een record. In totaal heeft hij nu in 20 van zijn 23 seizoenen minimaal één race gewonnen, wat eveneens een record is.

Kleine verschillen op diverse fronten

>>> Tijdens de race in Nashville werd het kleinste verschil ooit tussen winnaar en nummer twee op een stratencircuit genoteerd. Dixon bleef McLaughlin nipt voor, het verschil bedroeg op de finish slechts 0.1067 seconde.

>>> Ook in het kampioenschap was het spannend, want bij aanvang van de laatste race maakten nog vijf coureurs kans op de titel. Hun onderlinge verschil was op dat moment 41 punten, het kleinste verschil tussen de top-vijf voor aanvang van de laatste race sinds 2003. Destijds was het verschil slechts 30 punten.

>>> De strijd om de IndyCar-titel werd voor de zeventiende keer op rij pas bij de laatste race beslist. De laatste coureur die de titel voor de laatste race al veiligstelde, was Dan Wheldon in 2005.