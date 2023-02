IndyCar-races staan vaak garant voor spektakel, maar de starttijden van de races zijn nooit optimaal voor Europese fans. Door het tijdsverschil met de Verenigde Staten beginnen de races voor onder meer fans uit Nederland traditiegetrouw pas in de avond. En als er races zijn die lokale tijd pas aan het begin van de avond van start gaan, dan geldt in Europa dat de starttijd al in de nacht ligt. Zo waren er in 2019 nog drie races die in het donker werden verreden en zodoende een starttijd opleverde die in Nederland na middernacht lag. Dat aantal was in 2022 al gedaald tot slechts één race.

Wat is er veranderd aan de starttijden in 2023?

In 2023 daalt het aantal IndyCar-races in het donker zelfs naar nul. De race op de korte oval van Gateway begon in 2022 nog om 18.00 uur Eastern Time, in Nederland was het toen 0.00 uur. Dit jaar begint de race maar liefst 2 uur en 30 minuten eerder, wat alhier betekent dat de start om 21.30 uur plaatsvindt. Dat is natuurlijk goed nieuws voor de Nederlandse en Europese fans van de Amerikaanse raceklasse, want zij hoeven daardoor niet tot diep in de nacht op te blijven om de race te kunnen zien.

Met een starttijd van 21.30 uur is de race op World Wide Technology Raceway - samen met de eerste GP van Indianapolis in mei - nog altijd de race die voor Europese begrippen de laatste starttijd heeft. Verder beginnen de races op Long Beach, Barber, Detroit, het eerste treffen in Iowa en in Portland om 21.00 uur Nederlandse tijd, alle andere races beginnen nog eerder dan dat. Het IndyCar-seizoen 2023 wordt afgetrapt met twee van de drie races met de vroegste aanvangtijd: zowel in St. Petersburg als in Texas begint de race om 18.00 uur Nederlandse tijd. Later in het seizoen geldt dat ook voor Nashville.

Hoe laat start de 107e editie van de Indy 500?

Het hoogtepunt van het IndyCar-seizoen vindt traditiegetrouw in mei plaats. De hele maand zijn alle teams en coureurs op Indianapolis Motor Speedway te vinden. Eerst werken zij daar de eerste van twee GP's van Indianapolis af, daarna verleggen zij de focus naar het kroonjuweel op de kalender: de Indy 500. De 107e editie van deze prestigieuze race, die onderdeel is van de Triple Crown - samen met de F1 GP van Monaco en de 24 uur van Le Mans - wordt in 2023 op 28 mei verreden. De start van de race vindt plaats tussen 18.30 en 18.40 uur Nederlandse tijd, het is op dat moment tussen 12.30 en 12.40 uur in Indianapolis. De aanloop naar de race begint om 11.00 uur lokale tijd (17.00 uur in Nederland).

Overzicht starttijden IndyCar-races 2023

Datum Race Starttijd VS (ET) Starttijd NL (CET) 5 maart St. Petersburg 12.00 uur 18.00 uur 2 april Texas 12.00 uur 18.00 uur 16 april Long Beach 15.00 uur 21.00 uur 30 april Barber 15.00 uur 21.00 uur 13 mei Indianapolis GP I 15.30 uur 21.30 uur 28 mei Indianapolis 500 12.30 uur 18.30 uur 4 juni Detroit 15.00 uur 21.00 uur 18 juni Road America 13.00 uur 19.00 uur 2 juli Mid-Ohio 13.30 uur 19.30 uur 16 juli Toronto 13.30 uur 19.30 uur 22 juli Iowa I 15.00 uur 21.00 uur 23 juli Iowa II 14.00 uur 20.00 uur 6 augustus Nashville 12.00 uur 18.00 uur 12 augustus Indianapolis GP II 14.00 uur 20.00 uur 27 augustus Gateway 15.30 uur 21.30 uur 3 september Portland 15.00 uur 21.00 uur 10 september Laguna Seca 14.30 uur 20.30 uur