IndyCar stelt St. Petersburg uit, Barber nieuwe opening seizoen

Traditioneel is St. Petersburg het decor voor de opening van het nieuwe IndyCar-seizoen, maar het coronavirus gooit voor het tweede jaar op rij roet in het eten. In 2020 moest de race zelfs uitgesteld worden tot oktober, waarmee het de afsluiting van het seizoen werd. Ook dit jaar kan de race, die gepland stond voor 7 maart, niet op de geplande datum doorgaan. De verwachting is dat de race op die datum nog teveel hinder zou ondervinden van maatregelen omtrent het coronavirus en dus is ervoor gekozen om de race uit te stellen tot 25 april.

“Het is niet verrassend dat een evenement van dergelijke omvang, die gepland stond voor de eerste week van maart, hinder ondervindt van de gevolgen van het coronavirus”, zei Penske Entertainment-president en CEO Mark Miles over het uitstellen van de race in St. Petersburg. “We zijn blij dat we met het college van burgemeester Rick Kriseman en promotor Green Savoree Racing Promotions samen hebben kunnen werken aan het vinden van een betere datum. Daardoor kunnen wij het begin van onze kalender consolideren.”

Die nieuwe datum zorgt er bovendien dus voor dat St. Petersburg niet langer de opening van het seizoen 2021 is. Die eer valt nu te beurt aan Barber Motorsports Park. De IndyCar brengt op 11 april een bezoek aan het circuit in de staat Alabama. Er waren geruchten dat deze wedstrijd een week verplaatst zou worden en op 18 april verreden zou worden, maar dat blijkt vooralsnog niet het geval te zijn. Na het bezoek aan Barber Motorsports Park reist de IndyCar dus alsnog af naar St. Petersburg, om een week later een double-header af te werken op de oval van Texas. Later in mei volgen een race op de road course van Indianapolis en de Indy 500. Via de double-header in Detroit, Road America, Mid-Ohio, Toronto, Nashville, Indianapolis, Gateway, Portland en Laguna Seca wordt het seizoen op 26 september afgesloten in Long Beach.