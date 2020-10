Dixon pakt zesde IndyCar-titel, Newgarden wint krankzinnige finale

De seizoensafsluiter door de straten van St. Petersburg, waar dit jaar eigenlijk de ouverture had moeten plaatsvinden, had op voorhand al meer dan voldoende verhaallijnen in zich om naar uit te kijken. De rookie-titel voor Van Kalmthout bijvoorbeeld, het IndyCar-debuut van McLaughlin en bovenal de titelstrijd tussen Dixon en Newgarden. Eerstgenoemde titelkandidaat kon voor de slotrace rekenen op een voorsprong van 32 punten, waardoor Newgarden eigenlijk wel moest winnen om zijn derde IndyCar-titel te kunnen pakken.

Waar beide kemphanen nog om die titel moesten vechten, had Van Kalmthout zijn 'Rookie of the Year'-titel op voorhand al te pakken. De eerste race uit zijn IndyCar-carrière op een 'street course' starten volstond daarvoor. Sterker nog: nadat Alex Palou ver verwijderd bleef van pole op zaterdag, was het pleit na afloop van de kwalificatie al beslecht. Van Kalmthout vond zich zondag met een negende startplek trouwens wel ineens te midden van de daadwerkelijke titelstrijd. De Nederlander vertrok één stekje achter Newgarden en twee posities voor Dixon.

In de openingsfase wist VeeKay - zoals hij in Amerika door het leven gaat - die negende plek vast te houden. Hij keek op softs nog wel brutaal bij Newgarden, maar bleef net als die Amerikaan op zijn post. Ook Dixon bleef daarachter op zijn startplek hangen, tot zover nog rust in de tent. Polesitter Will Power wist vooraan zijn beste uitgangspositie ook te behouden met kopstart. De Penske-coureur hield Alexander Rossi van het lijf, al zou het voor Power nog verkeren. En rap ook, in negatief opzicht welteverstaan. In de zesde ronde beklaagde hij zich over een probleem bij het terugschakelen, hetgeen werd opgevolgd door het missen van zijn rempunt. Power zag Rossi de leiding overnemen en ook Colton Herta langszij komen.

Hectische fase kost naast Power ook Van Kalmthout de kop

Nadat deze eerste kruitdampen waren opgetrokken, bleek Van Kalmthout middels zijn vroege pitstop voor een driestopper te gaan. Deze tactiek van Ed Carpenter leek z'n vruchten af te werpen. Nadat alle andere matadoren, ook de coureurs op een tweestopper, vers rubber haalden, vond VeeKay zichzelf terug op een vierde positie. De Hoofddorper zat daarmee voor beide titelkandidaten, al bleek de pret van korte duur. Een kus van Power met de muur luidde namelijk een zeer hectische fase van de race in. De polesitter kon een goed resultaat vergeten en daarmee ook meteen de derde stek in het kampioenschap. Een gefrustreerde worp met zijn handschoenen en vanzelfsprekend de eerste 'caution' van de dag waren de gevolgen.

De eerste neutralisatie vanwege dat moment was nog maar goed en wel achter de rug of er kon alweer met gele vlaggen worden gezwaaid. Ditmaal bleek Santino Ferrucci de boosdoener. De Dale Coyne Racing-coureur parkeerde zijn bolide eveneens in de muur, met een nieuwe 'caution' tot gevolg. Dat je het nog bonter kan maken, bewees Conor Daly niet veel later. Nota bene achter de pace car toucheerde hij de muur met een lekke linkerachterband als bijvangst. Een kostbare knauw voor Ed Carpenter Racing, al zou het voor dat team nog erger worden.

Bij de nieuwe herstart werd Van Kalmthout namelijk het kind van de rekening. De Nederlander had bij de eerste herstart al twee plekken verloren en nadien zijn tweede pitstop gemaakt. Door die stop belandde hij vanaf P16 onfortuinlijk in de mêlee bij een volgende herstart. Debutant McLaughlin probeerde het daarbij aan de binnenkant bij Marco Andretti, maar verloor de controle over zijn bolide en belandde welhaast onvermijdelijk in het spoor van VeeKay. De enige Nederlandse deelnemer kon zijn weg met behulp van de marshals nog wel vervolgen, maar keek nadien - net als teamgenoot Daly - tegen twee ronden achterstand aan. Het restant zou uitdraaien op een uitgebreide trainingsrit, die hem naar P15 zou brengen.

Rossi crasht vanuit leidende positie, pace car zonder brandstof door alle chaos

In datzelfde restant zorgde de leidende Rossi maar weer eens voor een nieuw portie reuring. De Andretti-coureur had de touwtjes ogenschijnlijk strak in handen, maar kwam in ronde zeventig even naast de ideale racelijn en viel aldaar ten prooi aan de welbekende 'marbles'. Rossi in de muur en dus einde oefening. Het goede nieuws voor de titelkandidaten was dat zij net voor deze nieuwe 'caution' al hun afsluitende pitstop hadden gemaakt. Er leek een interessante sprintrace te volgen, al liet die nog maar eens iets langer op zich wachten. Ditmaal viel dat toe te schrijven aan de heren Takuma Sato en Marco Andretti. De Indy 500-winnaar bezorgde Andretti een lekke band, waardoor laatstgenoemde in de muur eindigde.

Nog maar eens een 'caution' en nog maar eens wat drama. Dat laatste moet ook James Hinchcliffe hebben gedacht. Hij ging met zicht op het podium knullig in de rondte en reed bij terugkeer op het circuit ook nog even zijn voorvleugel aan gort. Bij de zoveelste herstart deed Newgarden vervolgens precies wat hij moest doen om zijn titelaspiraties levend te houden. Hij was messcherp en wist als een duveltje uit een doosje naar de leiding te schieten. Leuk natuurlijk, maar niet veel later zorgde Oliver Askew met een bezoekje aan de muur alweer voor een nieuwe onderbreking. De pace car moest ditmaal zelfs verstek laten gaan doordat er - geloof het of niet - te weinig brandstof aan boord was. Het zegt alles.

In de laatste stint van een werkelijk knotsgekke race wist Newgarden vervolgens Patricio O'Ward in zijn McLaren van het lijf te houden. Newgarden pakte de zege en deed zodoende wat hij moest doen om zijn titelaspiraties levend te houden. Een zeer knappe prestatie, al is het niet genoeg gebleken voor de grootste prijs van allemaal. De ervaren Dixon bleef daarachter namelijk ook foutloos en reed op zijn beurt keurig naar P3. Die podiumnotering bleek dan weer genoeg om zestien punten aan marge over te houden en zijn zesde titel in de IndyCar Series te behalen. Een krankzinnig slot van een even zo krankzinnig racejaar op Amerikaanse bodem.

IndyCar Series St. Petersburg - race -uitslag: