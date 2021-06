IndyCar blijft tot en met 2026 in St. Petersburg racen

Nadat de Champ Car in 2003 voor het eerst op het stratencircuit van St. Petersburg reed, maakte de IndyCar in 2005 zijn debuut op de omloop in Florida. Sindsdien is het circuit een vaste waarde op de kalender van de snelste single seater-klasse van Noord-Amerika en sinds 2011 is de race ook de vaste opening van het seizoen. Alleen in 2020 en 2021 lukte dat niet vanwege het coronavirus. In de komende jaren lijkt die traditie weer in ere hersteld te gaan worden. De gemeenteraad van St. Petersburg heeft ingestemd met het verlengen van het contract met de IndyCar.

“Ik ben uitgelaten dat de Grand Prix tot en met 2026 in de Sunshine City blijft”, zei burgemeester Rick Kriseman van St. Petersburg. “Ik wil de gemeenteraad bedanken voor het erkennen van het belang van deze race in St. Petersburg. Ik wil ook [promotors] Kim Green en Kevin Savoree bedanken, evenals iedereen bij de Grand Prix. Niet alleen voor het jaarlijks organiseren en promoten van een van de beste evenementen van onze stad, maar ook voor hun toewijding aan onze gemeenschap.”

Tegelijk met de bekendmaking van de contractverlenging hebben de IndyCar en de gemeenteraad van St. Petersburg de data bekendgemaakt waarop de komende vijf edities van de race verreden worden. Het evenement, dat wordt verreden op een 2,9 kilometer lange omloop met 14 bochten, keert terug op de data die het voor uitbreken van de corona-pandemie had, namelijk het tweede weekend van maart:

10-13 maart 2022

9-12 maart 2023

7-10 maart 2024

6-9 maart 2025

12-15 maart 2026

Eind april bracht de IndyCar het meest recente bezoek aan het stratencircuit van St. Petersburg. De race werd gewonnen door Colton Herta, terwijl Rinus VeeKay negende werd. De twee edities daarvoor werden gewonnen door Josef Newgarden.