“IndyCar zit sinds overname door Penske in de lift”, ziet Montoya

Eind 2019 werd bekend dat Penske Corp., het overkoepelende bedrijf waaronder ook Team Penske valt, de IndyCar en de Indianapolis Motor Speedway heeft gekocht. Sindsdien lijkt het met name met de raceklasse een stuk beter te gaan. In 2019 stonden er – met uitzondering van de Indy 500 – nooit meer dan 24 auto’s op de startgrid. Dit jaar verschenen er bij iedere race minstens 24 auto’s aan het vertrek. Aan de slotrace in Long Beach namen liefst 28 coureurs deel. Het is voor Juan Pablo Montoya bewijs dat het goed gaat met de klasse en dat is volgens de Colombiaan vooral te danken aan Roger Penske.

“De IndyCar zit sinds de overname door Roger [Penske] in de lift. Het is ongelofelijk hoe goed en hard iedereen bij Penske Corp. en het raceteam Penske werkt als ze iets voor elkaar willen krijgen. Alles wat Roger doet, is 100 procent. Iedereen wil er onderdeel van zijn of erbij betrokken zijn”, vertelde voormalig Team Penske-coureur Montoya aan Motorsport.tv. Zo zien we steeds meer rijders vanuit Europa de oversteek maken naar de IndyCar. Nieuwbakken IndyCar-kampioen Alex Palou deed dat via een omweg langs Japan en Rinus VeeKay doorliep de Amerikaanse juniorklassen, maar later in het jaar verschenen ook jonge, in Europa opgeleide talenten als Christian Lundgaard en Callum Ilott aan de start. Dat is enerzijds tekenend voor het gebrek aan zitjes in de Formule 1, maar anderzijds vindt Montoya dat ook bewijs voor de kracht van de IndyCar.

“Het probleem met de F1 op dit moment is dat er geen plek is. Kijk naar [Oscar] Piastri dit jaar. Hij won alles wat hij kon winnen in zijn eerste jaar en heeft de afgelopen jaren ook alles gewonnen. In de F2 wint hij ook, maar hij kan nergens heen. Als je geen goede contacten heb in de VS, wat ga je dan doen? Een jaar thuiszitten en hopen dat er iets op je pad komt? Het is niet makkelijk, deze sport is moeilijk.” De ontwikkelingen rond het Hypercar-reglement in het WEC ziet Montoya als een stap in de goede richting voor jonge talenten, maar dat geldt dus ook voor wat men in de Verenigde Staten doet. “De IndyCar zit zeker in de lift. Het gaat de goede kant op en ze hebben de aandacht van mensen in Europa.”

Maar waarom wordt de IndyCar dan steeds meer gezien als een interessante optie? Volgens Montoya speelt het een belangrijke rol dat iedereen op een goede dag mee kan doen om de prijzen. “[Die onvoorspelbaarheid] is waarom mensen van IndyCar houden. Bij de start van het weekend weet je niet of je snel genoeg bent om te winnen, of dat je op P15 rijdt. Er zijn weken dat je tussen P15 en P20 rijdt, dat je niet weet wat je overkomt en in de volgende week niets verandert, waarna je de volgende race wint.”