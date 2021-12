IndyCar Series verlengt contract met chassisbouwer Dallara

Dallara maakte in 1997 haar entree in de top van de Amerikaanse racerij. Sinds 2009 is het de enige leverancier van chassis’ aan de IndyCar Series, het jaar nadat de Indy Racing League en de Champ Car World Series samengingen.

Het huidige chassis, dat de naam DW12 draagt als eerbetoon aan de overleden testrijder Dan Wheldon, werd in 2012 voor het eerst gebruikt. Sindsdien zijn er diverse veiligheidsverbeteringen doorgevoerd, waaronder de komst van de aeroscreen in 2020. “Dallara is een geweldige partner en van doorslaggevend belang in alles wat we doen op het circuit”, zei IndyCar-president Jay Frye. “Een belangrijk deel van het succes en de groei van de NTT IndyCar Series valt direct toe te schrijven aan de samenwerking tussen Dallara en de gehele paddock. Deze samenwerking biedt IndyCar en haar teams continuïteit en een stabiel platform voor de toekomst.”

In 2012 werd de Dallara IndyCar-fabriek geopend in Speedway, waar de chassis’ voor diverse Amerikaanse kampioenschappen worden geproduceerd en ontwikkeld. Naast het IndyCar-chassis produceert het Italiaanse bedrijf hier ook de wagens voor de Indy Lights.