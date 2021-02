Scott Dixon is na het binnenslepen van de titel in 2020 de verdedigend kampioen in de IndyCar Series. De Nieuw-Zeelander heeft inmiddels zes titels in de Amerikaanse klasse en is daarmee uitgegroeid tot een regelrechte legende. Dixon rijdt in 2021 opnieuw in dienst van Chip Ganassi Racing. Dat team won in 2020 maar liefst vijf races en met name de sterke openingsfase van het seizoen zorgde ervoor dat Dixon weer kampioen werd. Team Penske en Andretti Autosport zijn de andere grootmachten in de IndyCar Series.

Rinus van Kalmthout is in 2021 weer een vaste waarde bij Ed Carpenter Racing. Na een succesvol debuutseizoen legt de Nederlander, die zichzelf VeeKay noemt in Amerika, de lat nog een beetje hoger. Hij doet dat wederom met teamgenoten Conor Daly en Ed Carpenter. Laatstgenoemde werkt een beperkt programma af en neemt tijdens de Indy 500 de auto van Daly over. De zoon van voormalig F1-coureur Derek Daly rijdt tijdens die wedstrijd in een andere inschrijving.

Welke coureurs debuteren in 2021 in IndyCar?

IndyCar beschikt dit seizoen over in ieder geval drie rookies. Eén daarvan wordt de opvolger van Van Kalmthout als Rookie of the Year. Het zijn niet de minste namen: voormalig F1-coureur Romain Grosjean debuteert bij Dale Coyne Racing, zevenvoudig NASCAR Cup Series-kampioen Jimmie Johnson stapt tijdens de races op normale circuits in bij Chip Ganassi Racing. Tot slot heeft Scott McLaughlin de langverwachte overstap gemaakt vanuit het Australische Supercars-kampioenschap. De drievoudig kampioen rijdt zijn eerste IndyCar-seizoen in dienst van Team Penske.

Volledige deelnemerslijst IndyCar Series 2021

Team Motorleverancier Coureur Chip Ganassi Racing Honda Scott Dixon Marcus Ericsson Alex Palou Jimmie Johnson (road courses) Tony Kanaan (ovals) Team Penske Chevrolet Josef Newgarden Will Power Simon Pagenaud Scott McLaughlin Arrow McLaren SP Chevrolet Patricio O'Ward Felix Rosenqvist Juan Pablo Montoya (Indy 500) Rahal Letterman Lanigan Racing Honda Graham Rahal Takuma Sato Andretti Autosport Honda Alexander Rossi Ryan Hunter-Reay James Hinchcliffe Colton Herta Andretti Herta Autosport Honda Marco Andretti (Indy 500) Ed Carpenter Racing Chevrolet Rinus van Kalmthout Conor Daly (7 races + Indy 500) Ed Carpenter (Ovals) Dale Coyne Racing Honda Romain Grosjean (13 races) n.n.b. (ovals voor Grosjean) Ed Jones n.n.b. AJ Foyt Racing Honda Sebastien Bourdais Dalton Kellett Meyer Shank Racing Honda Jack Harvey Helio Castroneves (6 races) Paretta Autosport Chevrolet Simona de Silvestro (Indy 500)

Kalender IndyCar Series 2021

De kalender voor de IndyCar Series 2021 bevat zeventien wedstrijden. Slechts vier daarvan worden op een oval verreden. De andere races worden op een road course of een stratencircuit verreden. Het seizoen begint op 18 april met een race op Barber Motorsports Park. Het kroonjuweel van het IndyCar-seizoen, de Indy 500, vindt plaats op zondag 30 mei. De zeventiende en laatste race van het seizoen wordt op 26 september gehouden in de straten van Long Beach.