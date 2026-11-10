IndyCar

IndyCar-seizoensreview 2026: Dale Coyne Racing

Rookie-eer voor Dennis Hauger en een verbluffend podium op een stratencircuit voor Romain Grosjean vormden de basis van Coyne’s 2026-campagne

Joey Barnes

Gepubliceerd: 10 nov 2026, 08:18

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Dale Coyne Racing (DCR) leverde enkele strijdlustige prestaties tijdens het IndyCar Series-seizoen 2026.

Met een traditioneel programma met twee auto's combineerde DCR de ervaren afstelkennis in de #18 Honda van Romain Grosjean met het frisse potentieel van rookie Dennis Hauger in de #19-inschrijving. Over de kalender van 18 races balanceerde het team de verwachte beperkingen in de middenmoot met serieuze podiumkansen en een rookietitel.

De hereniging van Grosjean met Coyne - en zijn terugkeer op de IndyCar-grid nadat hij in 2025 reservecoureur was bij Prema - zorgden ervoor dat het duo terugkeerde naar zijn leuke underdogrol.

Het onmiskenbare hoogtepunt van de campagne van de in Zwitserland geboren Fransman - en van DCR als geheel - speelde zich in augustus af in de straten van Markham. Een race die in chaos ontaardde, zag Grosjean leunen op snelheid en een uitdagende brandstofstrategie om vooraan te eindigen op het 2,19 mijl lange tijdelijke stratencircuit met 12 bochten. In een bloedstollende laatste stint voerde hij het veld aan totdat Marcus Ericsson van Andretti Global, op een set versere banden, hem achterhaalde en met nog slechts vijf ronden te gaan passeerde voor de zege. De tweede plaats betekende Grosjeans beste resultaat sinds Barber in 2023; de zesde tweede plaats uit zijn IndyCar-carrière.

Naast Markham reed Grosjean ook een beheerste, gedisciplineerde race in de Indianapolis 500 om een zwaarbevochten top 10-finish veilig te stellen. Tegen de tijd dat de zwart-witgeblokte vlag viel bij de seizoensfinale, had Grosjean met één podiumplaats en drie extra top 10-resultaten in totaal 259 punten verzameld, goed voor de 19e plaats in de algemene kampioenschapsstand.

Romain Grosjean, Dale Coyne Racing

Photo by: Indrawan Kumala / NurPhoto via Getty Images

Aan de andere kant van de garage leverde Haugers debuutcampagne in het belangrijkste openwheelkampioenschap van Noord-Amerika meteen resultaat op, met als bekroning de IndyCar Rookie of the Year-titel van 2026.

Bij zijn overstap naar de hoogste categorie liet de Indy NXT-kampioen van 2025 op zaterdagen meteen van zich horen met verschroeiend snelle kwalificatietijden over één ronde. Hij haalde herhaaldelijk onverwachte snelheid uit de auto in de kwalificatie en vocht zich twee keer naar de Firestone Fast Six – inclusief bij zijn debuut met het beste resultaat uit zijn carrière, de derde plaats in St. Petersburg – naast nog twee top-10-startplaatsen. De races bleken echter uitdagender, waarbij bandenslijtage en racesnelheid onderdeel waren van de groeipijnen. Uiteindelijk wist hij twee top-10-resultaten en nog zes top 15-finishes te pakken, waarmee hij 22e (228 punten) werd in het kampioenschap - de cruciale laatste plek in de Leaders Circle. Bovendien waren de resultaten van de Noor genoeg om in een lichting eerstejaars met Mick Schumacher en Caio Collet de hoogste eer als beste rookie te grijpen.

Terugkijkend op het seizoen 2026 van Dale Coyne Racing voldeed de organisatie aan haar belangrijkste doelstellingen door beide inschrijvingen in de uiterst belangrijke Leaders Circle te krijgen. Het underdogteam liet zien dat het op stratencircuits een bedreiging kon vormen, maar de belangrijkste beperkingen bleven liggen bij mechanische grip op snelle ovals, bandenbehoud en incidentele missers in de uitvoering in de pitstraat die verhinderden dat sterke kwalificatieruns werden omgezet in topvijfresultaten in de races.

Het ‘kleine team dat het kon’ bleef laten zien dat het op elke racedag rake klappen kan uitdelen aan de grootmachten van de sport.

Volgend jaar belooft echter anders te worden, nu beide zitjes voor 2027 onbevestigd zijn. Na een opvallende rookiecampagne maakte Hauger uiteindelijk de overstap naar AJ Foyt Racing, terwijl de status van Grosjean voor volgend jaar onbekend blijft.

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