IndyCar

IndyCar-seizoensreview 2026: AJ Foyt Racing

Een turbulent seizoen 2026 stelde Foyt Racing op de proef, maar sterke prestaties op ovals en de ontwikkeling van een rookie hielden het legendarische team op vaste grond

Joey Barnes

Gepubliceerd: 11 nov 2026, 08:06

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Caio Collet, AJ Foyt Enterprises Chevrolet, ahead of teammate Santino Ferrucci

Foto: Geoff Miller / Lumen via Getty Images

Voor A.J. Foyt Racing was het seizoen 2026 in de IndyCar Series een schoolvoorbeeld van veerkracht bij wisselvallige vorm.

De legendarische formatie bleef in een turbulent jaar een constante, fel strijdende bedreiging in de middenmoot.

Santino Ferrucci voerde opnieuw de #14 Chevrolet aan, met een lastig seizoen waarin hij vier top-tienklasseringen behaalde op weg naar de 17e plaats in de kampioenschapsstand met 280 punten.

De campagne van de coureur uit Connecticut kende opnieuw zijn sterkste moment in de grootste race van IndyCar. Hij leverde weer een uitstekende meimaand af op Indianapolis, startte als vijfde en hield stand vooraan om een zwaarbevochten achtste plaats te pakken in de 110e editie van de Indianapolis 500. Daarmee breidde hij zijn eigen record uit, met acht opeenvolgende top-tienklasseringen aan het begin van een carrière in “The Greatest Spectacle in Racing”.

Hoewel hij drie top-tienklasseringen behaalde op Barber Motorsports Park (achtste), op Road America (negende) en op de straten van Markham (tiende), bleef het team op stratencircuits en permanente circuits voor een lastige ontwikkelingscurve staan. De #14-inschrijving moest zich tijdens kwalificatiesessies vaak door druk verkeer in de middenmoot heen vechten, waardoor herstelraces op zondag extra belangrijk werden. Terwijl Ferrucci's agressieve racecraft en uitvoering op racedagen op bochtigere circuits geregeld waardevolle punten redden, blijft het verbeteren van de snelheid over één ronde een duidelijk aandachtspunt voor de engineeringgroep. Het was een taaie campagne met veel inzet, die zijn ovalkwaliteiten onderstreepte en tegelijk liet zien hoeveel werk er nog nodig is om op alle circuittypes een constant tempo te vinden.

Larry Foyt, President of AJ Foyt Enterprises

Photo by: Geoff Miller / Lumen via Getty Images

Aan de andere kant van de garage stapte het hoog aangeschreven talent Caio Collet in het belangrijkste formulekampioenschap van Noord-Amerika, waar hij de #4 Chevrolet-inschrijving overnam voor zijn debuutcampagne. Na zijn overstap vanuit de juniorrangen van Indy NXT, waar hij drie zeges pakte op weg naar de tweede plaats in het kampioenschap in 2025, kreeg Collet te maken met de berucht steile leercurve van de IndyCar Series. Uiteindelijk eindigde hij als 24e in het rijderskampioenschap - twee plaatsen buiten de zo belangrijke Leaders Circle - met 203 punten.

De Braziliaan trok meteen de aandacht tijdens een enerverende meimaand in Indianapolis. Tijdens de tijdritten in zijn eerste kwalificatieweekend voor de Indy 500 blonk hij uit door door te dringen tot de Fast 12 en aanvankelijk de tiende tijd te klokken, waarmee hij de eer als snelste rookie in het veld veilig stelde. Na de kwalificatie sloeg echter het noodlot toe toen de technische keuring een overtreding aan het licht bracht rond de richtlijnen voor de hardware van de A-armen van de ophanging – door de teamleiding toegeschreven aan een interne communicatiefout. Nadat zijn tijden uit de Fast 12 waren geschrapt, werd Collet teruggezet naar de 32e startplaats.

Collet liet zich niet uit het veld slaan en reed een uitstekende inhaalrace tijdens het 500 mijl lange hoofdevenement. Hij sneed door het veld, leidde negen ronden en reed stevig in de top-vijftien. Hij klopte op de deur van een opmerkelijke top-tienklassering en reed als elfde met nog maar negen ronden te gaan, voordat een crash laat in de race zijn dag op wrede wijze beëindigde. Helaas werd dat het thema, want de slopende zomerreeks bracht een dip halverwege het seizoen, waardoor hij over de hele campagne slechts één top-tienklassering (Washington, D.C.) kon overleggen.

Met een lastig seizoen achter de rug en een voortgezette technische alliantie met Team Penske gaat AJ Foyt Racing verder met een nieuwe rijdersbezetting voor volgend jaar: Dennis Hauger - de IndyCar Rookie of the Year van 2026 - komt over van Dale Coyne Racing, naast de binnenkomende rookie Josh Pierson. Ferrucci blijft een mogelijkheid voor een derde zitje in de Indy 500 van volgend jaar, terwijl Collet elders op zoek is naar zijn volgende kans.

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