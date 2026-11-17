IndyCar

IndyCar-seizoen 2026 terugblik: Meyer Shank Racing

Felix Rosenqvist bezorgde het team zijn tweede Borg-Warner Trophy in de kleinste finishmarge in de geschiedenis van de Indy 500, maar betrouwbaarheidsproblemen en gemiste kansen hielden beide MSR-inschrijvingen buiten de top acht in de punten

Joey Barnes

Gepubliceerd: 17 nov 2026, 08:23

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Het IndyCar Series-seizoen 2026 was voor Meyer Shank Racing (MSR) een jaar van onsterfelijke prestaties en blijvende ‘wat als’-vragen. In het tweede jaar van de veelbesproken technische alliantie met Chip Ganassi Racing (CGR) bereikte de organisatie uit Ohio in mei het hoogtepunt van de openwheelracerij, terwijl het in alle 18 races regelmatig kwalificatiesnelheid aan de kop liet zien. Toch werd het bredere kampioenschapsbeeld, ondanks alle champagne die op de Brickyard werd gespoten, bemoeilijkt door betrouwbaarheidsproblemen, gemiste kansen en het aanstaande vertrek van de coureur die het team zijn bepalende triomf bezorgde.

Bij de start van zijn derde seizoen in de #60 MSR Honda droeg Felix Rosenqvist de verwachtingen van een teamleider met zich mee, na een zesde plaats in het kampioenschap van 2025, een evenaring van zijn beste resultaat ooit. Het begin van 2026 stelde dat momentum echter op de proef. In de eerste vier races – waaronder St. Petersburg, Phoenix en het inaugurele evenement op de Streets of Arlington – slaagde Rosenqvist er niet in om snelheid om te zetten in resultaten en eindigde hij in geen van de eerste vier races van het seizoen in de top-tien.

De ommekeer begon in april op de Streets of Long Beach. Terug op de plek waar MSR twee jaar eerder zijn eerste pole position had behaald, pakte de Zweedse stratencircuitspecialist de NTT P1 Award en leidde hij twee derde van de race, voordat hij genoegen moest nemen met de tweede plaats achter Alex Palou van CGR. Daarmee verzekerde hij zichzelf en het team van het eerste podium van het jaar.

Een maand later viel alles op zijn plek op Indianapolis Motor Speedway. Ongeveer twee weken nadat hij vader was geworden, loodste Rosenqvist zich door een chaotische rode vlag laat in de race en de daaropvolgende herstart, waarbij hij van de derde naar de eerste plaats ging en David Malukas van Team Penske met 0,0233 seconde klopte – de kleinste marge in de geschiedenis van de Indianapolis 500. De zege betekende Rosenqvists langverwachte eerste Indy 500-overwinning, zijn tweede IndyCar-zege in zijn loopbaan en de tweede Borg-Warner Trophy voor MSR na de doorbraak van Helio Castroneves in 2021.

Ondanks de euforie van mei bleek consistentie tijdens de zomerreeks lastig te vinden. Rosenqvist bleef over één ronde dodelijk effectief – met een tweede pole position op Portland International Raceway in augustus, waarbij hij Palou met 0,018 seconde klopte op weg naar een tweede plaats, en daarna een derde startplaats voor de finale op Laguna Seca – en leidde 168 ronden gedurende het seizoen. Een reeks tegenslagen halverwege het seizoen beperkte hem echter tot slechts zeven top-tienfinishes in 18 starts. Een vierde plaats op WeatherTech Raceway Laguna Seca sloot zijn driejarige periode bij MSR af, waardoor hij met 412 punten negende werd in de eindstand vóór zijn terugkeer naar Schmidt Peterson Motorsports voor 2027.

Felix Rosenqvist, Meyer Shank Racing w/ Curb Agajanian Honda

Photo by: Justin Casterline / Getty Images

Aan de andere kant van de garage was het tweede seizoen van Marcus Armstrong in de #66 MSR Honda een schoolvoorbeeld van resultaten die de onderliggende prestaties niet weerspiegelden. De 26-jarige Nieuw-Zeelander vestigde zich in de eerste helft van de kalender als een regelmatige bedreiging voor de top-tien en stond na zeven van de eerste negen races in de top-tien van de puntenstand.

Armstrong speelde een cruciale ondersteunende rol tijdens de topdag van MSR in de Indianapolis 500, reed op dezelfde strategische reeks als Rosenqvist en vocht vooraan mee, voordat hij als vijfde finishte nadat hij bij de herstart in de laatste ronde aan de leiding had gereden. Minder dan een maand later op Road America leek Armstrong eindelijk op weg naar zijn eerste IndyCar-zege. Vanaf de derde startplaats controleerde hij de slotfase van de race, totdat zich een mechanisch probleem begon aan te dienen, waardoor Christian Lundgaard hem met minder dan vier ronden te gaan kon passeren. Even later gaf Armstrongs Honda-motor de geest terwijl hij tweede lag, waardoor een zeker podium veranderde in een uitvalbeurt op de 24e plaats.

Die middag in Elkhart Lake luidde een meedogenloze zomerse terugval in. Over een reeks van zeven races in het hart van de kalender noteerde Armstrong een gemiddelde finishpositie van 19,7, ontspoord door minstens drie mechanische defecten en slecht getimede tegenslagen in de pitstraat. Zelfs wanneer de snelheid duidelijk aanwezig was – zoals bij een vijfde startplaats op het nieuwe stratencircuit in Washington D.C. – bleek het lastig om die om te zetten in tastbaar resultaat. Hij redde wat momentum bij de finale op Laguna Seca, waar hij van de achtste naar de zevende plaats opklom. Daarmee eindigde hij als 14e in het kampioenschap met 320 punten, twee top-vijffinishes en zeven top-tienklasseringen – nog altijd op zoek naar zijn eerste overwinning in zijn loopbaan na 64 starts.

Marcus Armstrong, Meyer Shank w/ Curb-Agajanian

Photo by: Brandon Badraoui / Lumen via Getty Images

Intussen keerde mede-teameigenaar Castroneves terug in de #06-inschrijving voor zijn jaarlijkse optreden in de Indianapolis 500, maar zijn ‘Drive for Five’ eindigde vroegtijdig op de 25e plaats door een mechanische uitvalbeurt op slechts zes ronden van de finish.

Het einde van de campagne van 2026 markeert een belangrijke structurele verschuiving voor Meyer Shank Racing. Nu Rosenqvist vertrekt om terug te keren naar Arrow McLaren, hebben mede-teameigenaren Michael Shank en Jim Meyer Armstrong doorgeschoven naar de belangrijkste #60-inschrijving als de feitelijke teamleider van de formatie.

Om de #66-stoel te vullen, haalde MSR Mick Schumacher weg bij Rahal Letterman Lanigan Racing na diens rookieseizoen in IndyCar. Hoewel Schumacher als 23e eindigde in de stand van 2026, veroverde hij de titel Indy 500 Rookie of the Year en maakte hij indruk op ovals met vierde startplaatsen in Phoenix en Milwaukee, naast een achtste plaats in Nashville.

Gesteund door de voortdurende technische samenwerking met Ganassi en Honda’s kampioenschapswinnende krachtbron begint MSR aan 2027 met de opdracht om Armstrongs pure snelheid op permanente en stratencircuits te koppelen aan Schumachers potentieel in zijn tweede jaar – en te bewijzen dat de Brickyard-triomf van 2026 een springplank was in plaats van een piek.

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