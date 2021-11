IndyCar 2022: Deze coureurs zijn bevestigd voor het nieuwe seizoen

De IndyCar zit de afgelopen jaren qua aantal deelnemers in de lift en dat gaat in 2022 niet anders zijn. Afgelopen seizoen stonden er 24 fulltime inschrijvingen aan de start, maar komend jaar lijkt daar minimaal één extra fulltimer bij te komen. Maar wie rijdt waar en wie zijn er in beeld voor de laatste vrije plekken? Dat lees je in dit artikel.

A.J. Foyt Enterprises

Een van de teams waarvan nog niet volledig duidelijk is wie er volgend jaar voor rijden, is A.J. Foyt Enterprises. De renstal van viervoudig Indy 500-winnaar A.J. Foyt liet Dalton Kellett en Sebastien Bourdais afgelopen jaar het hele seizoen rijden in de auto’s met startnummers 4 en 14. Van Bourdais is duidelijk dat hij niet terugkeert, hij wordt vervangen door Indy Lights-kampioen Kyle Kirkwood. Hoewel het aanblijven van Dalton Kellett officieel nog niet is bevestigd, lijkt de Canadees op pole-position te staan om voor het tweede opeenvolgende jaar in auto nummer 4 te stappen.

Bevestigde rijders voor 2022:

#4: Nog niet bekend

#14: Kyle Kirkwood – Na het missen van een plekje bij Andretti Autosport heeft A.J. Foyt Enterprises wel ruimte om Kirkwood een heel seizoen te laten racen.

Potentiële rijders:

Dalton Kellett: Inmiddels zijn A.J. Foyt Enterprises en Dalton Kellett goed aan elkaar gewend, want in 2020 debuteerde hij namens het team met een parttime schema. In 2021 mocht hij een volledig jaar in auto #4 plaatsnemen. De resultaten waren niet overtuigend, maar toch lijkt hij aan te kunnen blijven.

Tatiana Calderon: Na avonturen in de GP3 Series en Formule 2 koos Calderon voor een overstap naar de Japanse Super Formula, gecombineerd met een entree in de endurance. Ondanks het uitblijven van aansprekende resultaten lijkt de Colombiaanse in beeld bij A.J. Foyt Enterprises, dat net als zij wordt gesponsord door Rokit. Ook testte ze al voor het team.

Kyle Kirkwood Foto: Chris Owens

Andretti Autosport

Topteam Andretti Autosport gooit het in 2022 deels over een andere boeg. Van toppers Colton Herta en Alexander Rossi was al in een vroeg stadium duidelijk dat zij komend seizoen opnieuw voor het team van Michael Andretti uitkomen. Over het lot van oudgedienden Ryan Hunter-Reay en James Hinchcliffe werd later een beslissing genomen: zij keren niet terug. Voor hen in de plaats komen F1-veteraan Romain Grosjean – die uitstekend presteerde in zijn debuutseizoen – en nieuwkomer Devlin DeFrancesco.

Bevestigde rijders voor 2022:

#26: Colton Herta – Leek even in beeld voor het F1-team van Alfa Romeo, tot de overname door Andretti klapte. Tekende in 2021 een nieuw meerjarig contract bij de renstal.

– Leek even in beeld voor het F1-team van Alfa Romeo, tot de overname door Andretti klapte. Tekende in 2021 een nieuw meerjarig contract bij de renstal. #27: Alexander Rossi – De Indy 500-winnaar van 2016 is het langste in dienst bij Andretti, zijn huidige driejarige deal loopt eind 2022 af.

– De Indy 500-winnaar van 2016 is het langste in dienst bij Andretti, zijn huidige driejarige deal loopt eind 2022 af. #28: Romain Grosjean – Met een uitstekend debuutseizoen dwong de 35-jarige Fransman een contract voor twee jaar af bij Andretti, voor wie hij ook op ovals gaat racen.

Andretti Steinbrenner Autosport

Bevestigde rijders voor 2022:

#29: Devlin DeFrancesco – De Canadees is een product van de Andretti-opleiding en kreeg de voorkeur boven Indy Lights-kampioen Kyle Kirkwood om in 2022 zijn IndyCar-debuut te maken.

Arrow McLaren SP

Nu McLaren voor 75 procent eigenaar is van Arrow McLaren SP, is het team van plan om op termijn uit te breiden naar drie fulltime inschrijvingen. Het was echter nog te vroeg om dat in 2022 al te laten gebeuren, hoewel de derde auto mogelijk bij een aantal races zijn opwachting maakt. Op het rijdersfront beleefde Arrow McLaren SP een rustig silly season, want al in een vroeg stadium werd duidelijk dat Pato O’Ward en Felix Rosenqvist in 2022 zouden aanblijven.

Bevestigde rijders voor 2022:

#5: Pato O’Ward – Toen McLaren bekendmaakte 75 procent van Arrow McLaren SP te kopen, bevestigde Zak Brown meteen maar dat O’Ward ook in 2022 actief is voor het team.

– Toen McLaren bekendmaakte 75 procent van Arrow McLaren SP te kopen, bevestigde Zak Brown meteen maar dat O’Ward ook in 2022 actief is voor het team. #7: Felix Rosenqvist – Tegelijkertijd maakte Brown ook bekend dat Rosenqvist aanblijft voor zijn tweede seizoen bij het team.

Patricio O'Ward, Arrow McLaren SP Chevrolet Foto: Phillip Abbott / Motorsport Images

Carlin

Net als in 2020 en 2021 zet Carlin ook in 2022 weer één auto in. Wie de bolide van het Britse team gaat besturen, is nog onduidelijk. De afgelopen jaren was Max Chilton de man die steevast de races op road courses en stratencircuits voor zijn rekening nam, terwijl Conor Daly de ovalraces reed. Dat lijkt ook voor 2022 weer een optie, maar mogelijk vist Carlin voor de invulling van het zitje voor een coureur uit de eigen opleiding.

Bevestigde rijders voor 2022:

#59: Nog niet bekend

Potentiële rijders

Max Chilton: Was de afgelopen vier jaar een vaste waarde in het IndyCar-team van Carlin. De Brit heeft geen zekerheid dat hij mag aanblijven, maar is wel een van de kanshebbers op het plekje.

Chip Ganassi Racing

Ook bij kampioensformatie Chip Ganassi Racing wordt in 2022 gekozen voor continuïteit. Dat zesvoudig IndyCar-kampioen Scott Dixon en regerend kampioen Alex Palou mogen aanblijven, mag geen verrassing heten. Ook Marcus Ericsson keert na een sterk seizoen terug bij de formatie van Chip Ganassi, terwijl de laatste auto opnieuw gedeeld wordt door Jimmie Johnson (reguliere circuits en stratencircuits) en Tony Kanaan (ovals).

Bevestigde rijders voor 2022:

#8: Marcus Ericsson – In september maakten Ericsson en Ganassi bekend dat hij een meerjarige deal heeft getekend. Hij ligt dus tot minimaal eind 2023 vast.

– In september maakten Ericsson en Ganassi bekend dat hij een meerjarige deal heeft getekend. Hij ligt dus tot minimaal eind 2023 vast. #9: Scott Dixon – In 2018 tekende Dixon een nieuw, meerjarig contract bij Ganassi, dat hem ook in 2022 voor de renstal laat racen.

– In 2018 tekende Dixon een nieuw, meerjarig contract bij Ganassi, dat hem ook in 2022 voor de renstal laat racen. #10: Alex Palou – Na het winnen van zijn eerste IndyCar-titel mag het geen verrassing heten dat Palou in 2022 opnieuw bij Ganassi zit.

– Na het winnen van zijn eerste IndyCar-titel mag het geen verrassing heten dat Palou in 2022 opnieuw bij Ganassi zit. #48: Jimmie Johnson, Tony Kanaan – De zevenvoudig NASCAR-legende tekende eind 2020 een tweejarige deal bij Ganassi, die eind 2022 afloopt. Kanaan tekende eenzelfde meerjarige deal voor races op de ovals.

Scott Dixon, Chip Ganassi Racing Honda, Jimmie Johnson, Chip Ganassi Racing Honda Foto: Chris Jones

Dale Coyne Racing

Net als A.J. Foyt Enterprises heeft Dale Coyne Racing nog geen coureurs bevestigd voor 2022. Afgelopen seizoen zette het team Ed Jones en Romain Grosjean in, maar van laatstgenoemde is zeker dat hij niet terugkeert bij het team: de Fransman verkast naar Andretti Autosport. De kans is overigens ook groot dat Jones zijn zitje kwijtraakt, al is daar officieel nog niets over naar buiten gekomen. Het zou maar zo kunnen dat Coyne in 2022 met een geheel nieuwe line-up aan de start staat.

Bevestigde rijders voor 2022:

#18: Nog niet bekend

#51: Nog niet bekend

Potentiële rijders

Ed Jones: Zat in 2020 stil vanwege het coronavirus, maar keerde in 2021 terug op het oude nest bij Dale Coyne Racing. Jones boekte maar weinig aansprekende kandidaten en hoewel hij niet geheel kansloos is voor het behouden van zijn plek, is de kans groot dat hij het veld moet ruimen.

Takuma Sato: In oktober 2021 werd aangekondigd dat Sato na vier jaar en een zege in de Indy 500 zou vertrekken bij Rahal Letterman Lanigan Racing. De populaire Japanner lijkt echter te azen op een verlenging van zijn IndyCar-carrière en ziet Coyne wel zitten. Andersom is dat ook het geval.

Ryan Hunter-Reay: Andretti Autosport heeft in 2022 geen plek meer over voor Hunter-Reay, de IndyCar-kampioen van 2012. De inmiddels 40-jarige Amerikaan wil nog wel verder in de klasse en lijkt meerdere opties te hebben, waarvan Dale Coyne Racing er een is.

Ed Carpenter Racing

Slechts drie teams hebben nog minimaal een deel van hun line-up niet rond en dat geldt ook voor Ed Carpenter Racing. Met zijn uitstekende prestaties verzekerde Rinus VeeKay zich van een nieuw contract, waardoor de samenwerking met het team een derde seizoen krijgt. Daarnaast is ook duidelijk dat Ed Carpenter in de andere bolide opnieuw de ovals voor zijn rekening neemt. De vraag is nu wie in die auto stapt voor de races op stratencircuits en reguliere omlopen.

Bevestigde rijders voor 2022:

#20: Ed Carpenter , nog niet bekend – Als teameigenaar kan Carpenter zelf bepalen of hij er nog een jaar aan vast plakt en dat doet hij in 2022 dus ook. Wel is onduidelijk wie hem aflost als er niet op ovals gereden wordt.

, nog niet bekend – Als teameigenaar kan Carpenter zelf bepalen of hij er nog een jaar aan vast plakt en dat doet hij in 2022 dus ook. Wel is onduidelijk wie hem aflost als er niet op ovals gereden wordt. #21: Rinus VeeKay – VeeKay presteerde in 2021 opnieuw goed en dus kwam zijn contractverlenging in september niet als een verrassing.

Potentiële rijders

Conor Daly: Deelde in 2021 de auto met de teambaas bij Ed Carpenter Racing. Ondanks het uitblijven van spraakmakende resultaten is hij een van de drie grootste kanshebbers om die rol in 2022 opnieuw te vervullen.

Ryan Hunter-Reay: Ook bij Ed Carpenter Racing is Hunter-Reay een kandidaat. Misschien geniet hij zelfs wel de voorkeur van teambaas Carpenter, maar dan moet de Indy 500-winnaar van 2014 wel accepteren dat hij de races op ovals moet overslaan.

Oliver Askew: Was lang in beeld bij Rahal Letterman Lanigan, maar kan daar niet terecht. Maakte een goede indruk op Ed Carpenter Racing toen hij in 2021 op Road America inviel voor de geblesseerde VeeKay.

Rinus VeeKay, Ed Carpenter Racing Chevrolet Foto: Chris Jones

Juncos Hollinger Racing

Na afwezigheid in 2020 keerde Juncos Racing in 2021 terug in de IndyCar Series. Callum Ilott mocht de laatste drie races van het seizoen voor zijn rekening nemen bij het team, dat de handen ineen heeft geslagen met Brad Hollinger en nu als Juncos Hollinger Racing verder gaat. Die extra financiering zorgt er ook voor dat Juncos in 2022 het hele jaar op de grid staat en dat doet men met diezelfde Ilott.

Bevestigde rijders voor 2022:

#77: Callum Ilott – De Brit lijkt Europa voorlopig helemaal achter zich te laten, want hij tekende een deal om in 2022 voor Juncos Hollinger uit te komen.

Meyer Shank Racing

Afgelopen seizoen vierde Meyer Shank Racing het tot nu toe grootste succes in het relatief korte bestaan van het IndyCar-team: Helio Castroneves schreef de Indy 500 op zijn naam in de auto met startnummer 06. In 2022 stapt de ervaren Braziliaan het hele seizoen in bij Meyer Shank. Zijn teamgenoot afgelopen jaar, Jack Harvey, moest plaatsmaken voor een andere routinier met een geschiedenis bij Team Penske. Castroneves wordt namelijk herenigd met Simon Pagenaud.

Bevestigde rijders voor 2022:

#06: Helio Castroneves – De viervoudig Indy 500-winnaar reed vier jaar lang parttime mee, maar mag bij Meyer Shank nu fulltime aan de slag.

– De viervoudig Indy 500-winnaar reed vier jaar lang parttime mee, maar mag bij Meyer Shank nu fulltime aan de slag. #60: Simon Pagenaud – Vertrekt na zeven jaar bij Team Penske en tekende een éénjarige deal bij Meyer Shank voor 2022.

Rahal Letterman Lanigan Racing

Uitbreiding voor Rahal Letterman Lanigan in 2022! In 2021 zette het team al geregeld drie auto’s in, komend seizoen gebeurt dat bij alle races. De bezetting van de drie stoeltjes heeft het team van Bobby Rahal, David Letterman en Mike Lanigan ook al rond: Takuma Sato verlaat het team na vier jaar, maar Graham Rahal blijft wel aan. Hij krijgt in 2022 gezelschap van Christian Lundgaard en Jack Harvey.

Bevestigde rijders voor 2022:

#15: Graham Rahal – Rijdt al jarenlang voor het team van zijn vader en daar komt in 2022 geen verandering in.

– Rijdt al jarenlang voor het team van zijn vader en daar komt in 2022 geen verandering in. #30: Christian Lundgaard – Laat net als Ilott Europa achter zich en tekende een meerjarige overeenkomst bij RLL.

– Laat net als Ilott Europa achter zich en tekende een meerjarige overeenkomst bij RLL. #45: Jack Harvey – Tekende een meerjarige deal met RLL, nadat hij moest vertrekken bij Meyer Shank.

Christian Lundgaard, Rahal Letterman Lanigan Racing Honda Foto: Barry Cantrell / Motorsport Images

Team Penske

Afgelopen jaar zette Team Penske nog vier auto’s in, maar voor het aankomende seizoen is besloten om in te krimpen en terug te gaan naar drie bolides. Kind van de rekening is Simon Pagenaud, die onderdak wist te vinden bij Meyer Shank Racing. Verder blijft de situatie op het rijdersfront stabiel bij Penske, waar Josef Newgarden, Will Power en Scott McLaughlin aanblijven.

Bevestigde rijders voor 2022:

#2: Josef Newgarden – Was al in het bezit van een meerjarige deal met Penske en blijft dus in 2022.

– Was al in het bezit van een meerjarige deal met Penske en blijft dus in 2022. #3: Scott McLaughlin – Tekende voor zijn debuut in 2021 een meerjarig contract en blijft Penske in 2022 trouw.

– Tekende voor zijn debuut in 2021 een meerjarig contract en blijft Penske in 2022 trouw. #12: Will Power – Al vroeg in 2021 verlengde Power zijn contract bij Penske voor 2022.