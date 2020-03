IndyCar-rijders maken zich klaar voor eerste simrace op iRacing

Maar liefst 25 rijders staan zaterdagavond aan de start in de eerste IndyCar-race op iRacing. Het realistische raceplatform heeft een waarheidsgetrouwe versie van de huidige Dallara IndyCar nagebootst alsook de meeste Amerikaanse circuits en ovals.

Fans kunnen stemmen op het circuit dat de rijders zullen bedwingen. De keuze gaat tussen het circuit van Watkins Glen en de supersnelle oval van Michigan.

Josef Newgarden topt als regerend IndyCar-kampioen de startlijst. Ook zijn Penske-teamgenoten Will Power, Scott McLaughlin en Simon Pagenaud zijn van de partij. Andretti wordt naast vaste rijders Alexander Rossi, Colton Herta en Zach Veach ook vertegenwoordigd door ex-F1-rijder Scott Speed, door gelegenheidsman James Hinchcliffe en Indy Lights-rijder Kyle Kirkwood.

Rinus van Kalmthout, de Nederlander die dit seizoen zijn IndyCar-debuut zou moeten maken, is er dit weekend niet bij. Qua jonge namen is het verder wel uitkijken naar McLaren-duo Oliver Askew en Pato O'Ward. De race is zaterdagavond om 22.00u onze tijd te volgen op de officiële website van de IndyCar.