IndyCar presenteert nieuw aeroscreen: In Long Beach al op auto's

Dinsdagavond Nederlandse tijd presenteerde de IndyCar Series de nieuwste versie van het aeroscreen. Het geüpdatete design is lichter en moet meer koeling bieden aan de coureurs. Het idee was dat het nieuwe screen in de vierde ronde op het Indianapolis Motor Speedway road course zou komen, maar de introductie is nu naar voren gehaald. Maar liefst twee races eerder - in Long Beach - krijgen de coureurs de beschikking over het vernieuwde concept.

Sinds 2020 gebruikt de IndyCar de aeroscreens. Het onderdeel wordt in samenwerking met Red Bull Advanced Technologies gebouwd. Het bedrijf heeft achter de schermen hard gewerkt aan een update en daar is een versie van drie kilo lichter uit gekomen. Uit de test blijkt dat de nieuwe structuur wel net zo stevig is als de voorganger. Daarnaast zijn er luchtgaten bovenaan het aeroscreen toegevoegd. Deze zijn van rubber gemaakt, zodat in geval van een crash de kans op handblessures klein blijft.

Een mooie bijkomstigheid van het nieuwe aeroscreen is de vermindering van de downforce door het onderdeel. Volgens metingen van de IndyCar-organisatie is de afname van neerwaartse druk ongeveer 35 kilo. Directeur aerodynamica van de IndyCar Series Tino Belli legt uit hoe het proces van de verbeteringen aan het aeroscreen verliep. "We wilden vooral gewicht verliezen. Daarna keken we naar de styling en de ventilatie voor de coureurs. We bouwden het onderdeel met dunner kunststof, met dezelfde kracht als de dikkere die we hiervoor gebruikten."

Volgens Belli was de ventilatie wel iets waar ze hard aan hebben gewerkt. De coureurs klaagden over oplopende temperaturen achter het scherm en daar is nu goed naar geluisterd. De zoektocht naar een juiste plek voor de ventilatiegaten duurde even, want de ontwerpers wilden niet het blikveld van de coureurs beperken. "We hebben een plek bovenop het frame gevonden waar we de ventilatiegaten kunnen plaatsen. De lucht wordt daarna richting de borst van de coureur geblazen", vertelt Belli.