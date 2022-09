IndyCar presenteert kalender voor seizoen 2023

Na het zeer spannende seizoen van 2022, heeft de organisatie achter de IndyCar Series maandag zijn nieuwe kalender bekendgemaakt. Net als afgelopen jaar staan er zeventien races op het programma. Een daarvan is natuurlijk de legendarische Indianapolis 500. Verder is het een mooie mix tussen ovals, stratencircuits en normale circuits (road courses).

Het seizoen begint op 5 maart met de race op het stratencircuit van St. Petersburg. In de weken daarna bezoekt de IndyCar de Texas Motor Speedway-oval, de straten van Long Beach en het Barber Motorsports Park. In mei bevindt het hele veld zich op het circuit van Indianapolis. Eerst voor een race op het Grand Prix-circuit, een week later voor de kwalificatie voor de Indy 500 en de grote race vindt dan weer zeven dagen later plaats.

Nieuwe locatie Detroit

Dingen die verder opvallen zijn onder meer de Grand Prix van Detroit, die teruggaat naar het oude circuit in de stad. De afgelopen jaren werd er op het populaire circuit in Belle Isle Park gereden. Ook is er een double-header op de oval van Iowa en is het circuit van Nashville, met veel entertainment op en rond de baan, weer van de partij. Het enige treffen buiten de Verenigde Staten vindt inmiddels traditiegetrouw half juli plaats in het Canadese Toronto. De seizoensfinale vindt weer plaats op het circuit van Laguna Seca. Eerder deze maand pakte Will Power daar zijn tweede titel in de IndyCar Series.

IndyCar-president Jay Frye is tevreden over de samenstelling van de kalender. "We hebben ons best gedaan om de data en locaties gelijkmatig te verdelen, dat is altijd een doel van de IndyCar. We zijn blij om terug te keren in de stad van Detroit en de nieuwe asfaltlagen op Road America en Laguna Seca zorgen voor nieuwe uitdagingen voor teams en coureurs. De intensiteit zal ook hoger dan ooit liggen als we het seizoen afsluiten met drie races in drie weken. Na het afsluiten van het zeer succesvolle seizoen van 2022, zijn we enorm enthousiast over 2023.

Ook CEO van de Penske Entertainment Corp. Mark Miles kijkt vooruit op het volgende seizoen. “De NTT IndyCar Series is op een opwaartse koers. Het boekt progressie op een snelheid die onze stijl van competitie ten goede komt. Het seizoen van 2023 geeft meer kansen op verder te bouwen op deze trend, door onze sport en zijn sterren naar meer markten en huishoudens te brengen en nieuwe klanten te bereiken over de hele wereld.”

IndyCar-kalender 2023

Datum Locatie 5 maart St. Petersburg (stratencircuit) 2 april Texas Motor Speedway (oval) 16 april Long Beach (stratencircuit) 30 april Barber Motorsports Park (permanent circuit) 13 mei Indianapolis (permanent circuit) 20/21 mei Kwalificatie Indianapolis 500 28 mei Indianapolis 500 (oval) 4 juni Detroit (stratencircuit) 18 juni Road America (permanent circuit) 2 juli Mid-Ohio Sports Car Course (permanent circuit) 16 juli Toronto (stratencircuit) 22 juli Iowa Speedway (oval) 23 juli Iowa Speedway (oval) 6 augustus Nashville (stratencircuit) 12 augustus Indianapolis (permanent circuit) 27 augustus World Wide Technology Raceway (oval) 3 september Portland International Raceway (permanent circuit) 10 september WeatherTech Raceway Laguna Seca (permanent circuit)