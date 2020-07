IndyCar annuleert Portland en maakt double-header van Mid-Ohio

De IndyCar zou op 13 september een race afwerken op Portland, dat in 2018 terugkeerde op de kalender van de grootste Amerikaanse single seater-klasse, maar de teams zijn donderdag al ingelicht dat de editie van 2020 geannuleerd wordt. De officiële bevestiging daarvan wordt vandaag (maandag) verwacht. De reden voor de afgelasting is dat de staat Oregon heeft besloten om bijeenkomsten van grote groepen mensen verder te beperken.

Tot afgelopen week mochten er maximaal 250 mensen samenkomen in Oregon tijdens de COVID-19-pandemie, maar de regels werden verder aangescherpt. Gouveneur Kate Brown heeft het maximumaantal mensen bij een bijeenkomst verlaagd tot 100, nadat het aantal coronabesmettingen in de staat in de afgelopen weken verder gestegen is. Het is daardoor onmogelijk om de IndyCar in Portland samen te laten komen, iets wat zelfs met een limiet van 250 mensen eigenlijk al niet echt mogelijk zou zijn.

Toch is het de IndyCar gelukt om het verlies van de Grand Prix of Portland op te vangen. Dat doet de klasse door een race toe te voegen aan het eerstvolgende raceweekend op Mid-Ohio. Oorspronkelijk stond er voor het weekend van 8 en 9 augustus slechts één race gepland op het circuit nabij Lexington, maar de ontmoeting is nu omgevormd in een double-header. Het wordt voor de IndyCar de derde double-header op rij, nadat bij de vorige ontmoetingen op Road America en Iowa Speedway ook twee races werden verreden.

Motorsport.com heeft vernomen dat het format op Mid-Ohio vergelijkbaar wordt met het format op Road America. Dat houdt in dat er op zaterdagochtend een lange vrije training is, gevolgd door een kwalificatie in twee groepen en daarna een race. Op zondag is er wederom een kwalificatie in twee groepen, gevolgd door de tweede race van het weekend.