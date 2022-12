IndyCar overweegt collectieve wintertest 2023 te streamen

De IndyCar Series heeft voor 2023 opnieuw een kalender samengesteld met zeventien races. Het seizoen wordt op 5 maart afgetrapt met de openingsrace in St. Petersburg, maar in de aanloop naar het officiële startsein wordt er nog een collectieve, tweedaagse test georganiseerd. Op donderdag 2 en vrijdag 3 februari zijn alle teams voor het eerst te gast op The Thermal Club in Californië. Het circuit is onderdeel van een privéclub, is zo'n 4,6 kilometer lang en telt zeventien bochten. Ook is de locatie in beeld om vanaf 2024 een IndyCar-race te organiseren.

Momenteel is The Thermal Club nog niet in staat om fans te ontvangen op het circuit en ook ten tijde van de zogenaamde Spring Training van IndyCar gaat dat niet lukken. De klasse heeft echter een idee om de fans toch iets mee te laten krijgen van de tweedaagse test ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. RACER meldt dat IndyCar kijkt naar mogelijkheden om de test beschikbaar te maken voor streaming. Hoe het plan er precies uit komt te zien, is nog niet duidelijk. De Amerikaanse zendgemachtigde NBC Sports zou de productie voor zijn rekening kunnen nemen en de test kunnen uitzenden via streamingdienst Peacock. De andere optie is dat IndyCars eigen IMS Productions dat doet, waarna de sessies gestreamd kunnen worden via diverse video- en social media-kanalen van de raceklasse.

Als IndyCar daadwerkelijk besluit om de test op The Thermal Club via streaming uit te zenden, dan is het niet de eerste raceklasse die daarvoor kiest. De MotoGP doet dat inmiddels al enkele jaren via haar eigen VideoPass-streamingdienst, terwijl de Formule 1 daar enkele jaren geleden ook mee is begonnen na het opzetten van F1TV. Ook de F1-wintertest in Bahrein, die in 2023 tussen 23 en 25 februari plaatsvindt, wordt hoogstwaarschijnlijk weer uitgezonden via de streamingdienst.