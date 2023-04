IndyCar ontkent geruchten overname door F1-eigenaar Liberty Media

IndyCar kwam in 2020 in handen van Penske Entertainment. Het bedrijf van Roger Penske nam daarbij de Indianapolis Motor Speedway over van de Hulman-familie, die de iconische oval 74 jaar lang in bezit had. Penske, die teams in de NASCAR en IndyCar heeft, wilde de sport naar een hoger niveau tillen en had ambities om de Formule 1 weer terug te halen naar Indianapolis, waar het in 2005 nog een dieptepunt kende door bandenproblemen bij Michelin waardoor slechts zes auto's aan de start verschenen. Daarnaast hoopte Penske de IndyCar interessant genoeg te maken voor Ferrari, maar zover is het nog niet gekomen.

Het was een van de grootste overnames in de autosport, maar toch gingen er onlangs plots geruchten dat Penske IndyCar nu weer in de verkoop wilde zetten. Daarbij werd Formule 1-eigenaar Liberty Media genoemd als voornaamste kandidaat om de Amerikaanse raceklasse over te nemen.

In Long Beach, waar twee weken geleden Kyle Kirkwood zijn eerste IndyCar-zege behaalde, maakte Penske Corporation-voorzitter Bud Denker duidelijk dat Penske niet denkt aan de verkoop van de sport en de Indianapolis Motor Speedway. "Daar zit geen enkele waarheid in", wordt Denker geciteerd door RACER. "Er hebben geen gesprekken plaatsgevonden en eerlijk gezegd zouden we het ook niet verkopen. Het gaat hand in hand om stewards van de Indy 500 en de IndyCar te zijn. We hebben deze klasse en de Speedway in 2020 gekocht en zolang we deze allebei in ons bezit hebben, zullen ze ook samen blijven." Op haar beurt laten Liberty Media en de Formule 1 aan RACER weten dat de geruchten 'volledig verkeerd' zijn.

IndyCar is sinds de overname door Penske in populariteit gestegen, al is de sport ook bekritiseerd om het gebrek aan marketingpromotie waardoor de groei beperkt is gebleven. Om de sport nog meer te laten groeien komt de IndyCar op 27 april met een documentaireserie genaamd '100 Days to Indy', waarbij fans een kijkje achter de schermen krijgen van de coureurs in hun voorbereiding op de grootste race van het jaar, de Indy 500. Daarnaast wordt overwogen om niet alleen in de Verenigde Staten te racen, maar om ook internationale races te organiseren.