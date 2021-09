IndyCar onthult kalender voor 2022: 17 races, start in februari

Op de nieuwe racekalender van de IndyCar Series zijn geen al te grote verrassingen terug te vinden. Wel anders is de nieuwe datum voor de seizoensopener in St. Petersburg. De race op het stratencircuit is een paar weken naar voren gehaald, waardoor het nieuwe seizoen van de Amerikaanse raceklasse in 2022 al op 27 februari van start gaat. Na de race door de befaamde straten van Long Beach is het Barber Motorsports Park in april het eerste permanente circuit op de nieuwe IndyCar-kalender.

De meimaand staat als vanouds in het teken van de Indianapolis 500. De festiviteiten op de Brickyard worden op 14 mei afgetrapt met een race op het Grand Prix-circuit van het legendarische circuit in Indiana. Twee weken na de race op de road course – die dit jaar nog werd gewonnen door Rinus van Kalmthout – staat de 106de editie van de Indianapolis 500 op het programma. Het hoogtepunt van het IndyCar-seizoen wordt volgend jaar op zondag 29 mei verreden.

Geen double -header in Detroit, maar in Iowa

Een week na de Indy 500 racen de IndyCar-coureurs door het Belle Isle Park in Detroit, waar volgend jaar voor het eerst sinds 2012 maar één race wordt verreden. Na races op Road America en Mid-Ohio hoopt de organisatie van de Amerikaanse raceklasse in de zomer ook weer het enige tripje buiten de eigen landsgrenzen te kunnen maken. Op 17 juli staat de race in Toronto op de planning, een race die de afgelopen twee jaar vanwege de pandemie nog moest worden geschrapt.

Na het uitstapje naar Canada wordt op 23 en 24 juli op de Iowa Speedway de enige double-header van het seizoen verreden. De oval mag daarmee in 2022 na een jaartje afwezigheid meteen twee races organiseren. Eind juli zal er een tweede race op de road course van Indianapolis worden verreden, alvorens het stratencircuit van Nashville – dit jaar nog een nieuwkomer op de kalender – op de planning staat.

Seizoensfinale op Laguna Seca

Op 20 augustus wordt op de World Wide Technology Raceway de laatste ovalrace van het jaar verreden. Het seizoen eindigt in september met een bezoek aan Portland en de seizoensfinale op Laguna Seca, dat daarmee net als in 2019 de laatste race van het jaar mag organiseren. Met vijf stratencircuits, vijf ovals en zeven races op permanente circuits biedt de IndyCar-kalender van 2022 daarmee voor elke coureur wat wils.

IndyCar-kalender 2022

Datum Locatie Type circuit 27 februari St. Petersburg Stratencircuit 20 maart Texas Motor Speedway Oval 10 april Long Beach Stratencircuit 1 mei Barber Motorsports Park Permanent circuit 14 mei Indianapolis road course Permanent circuit 29 mei Indianapolis 500 Oval 5 juni Belle Isle Park, Detroit Stratencircuit 12 juni Road America Permanent circuit 3 juli Mid-Ohio Sports Car Course Permanent circuit 17 juli Toronto Stratencircuit 23 juli Iowa Speedway Race 1 Oval 24 juli Iowa Speedway Race 2 Oval 30 juli Indianapolis road course Permanent circuit 7 augustus Nashville Stratencircuit 20 augustus World Wide Technology Raceway Oval 4 september Portland International Raceway Permanent circuit 11 september WeatherTech Raceway Laguna Seca Permanent circuit