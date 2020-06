IndyCar overweegt veranderingen uit te stellen door coronavirus

De IndyCar Series had grootse veranderingen gepland voor 2022. Het was de bedoeling om dat jaar een gloednieuw chassis te introduceren en tegelijkertijd zou er ook een nieuwe krachtbron komen. Van de nieuwe motor was nog niet bekend welke inhoud deze zou hebben, maar wel was duidelijk dat er een hybride component aanwezig is. Die plannen worden nu mogelijk gedwarsboomd door de coronaviruspandemie. Tegenover Motorsport.com verklaarde Frye dat er nagedacht wordt over het aanpassen van de planning, terwijl hij bevestigde dat de nieuwe motoren een inhoud van 2.4 liter krijgen.

“Het nieuwe normaal is dat niets normaal is. De wereld heeft een aantal maanden op zijn gat gelegen, dus alles is in zekere mate uitgesteld. Momenteel proberen we uit te zoeken hoe we controle kunnen houden over datgene waar we de controle over hebben”, zei Frye. “We hebben een goed gevoel dat we door kunnen gaan met de 2.4 liter motoren in 2022. De hybride-component houdt in dat er nog een leverancier in het spel komt en we praten met een aantal kandidaten. We hebben nog geen keuze gemaakt en dat is duidelijk de volgende stap in het proces. Natuurlijk heeft een deel van dat proces vertraging opgelopen.”

Binnen 30 dagen hopen Frye en de IndyCar met een plan naar buiten te komen. “Hoe ziet het eruit voor de toekomst? We moeten een plan B hebben als dat niet doorgaat en dat is een van de dingen waaraan we nu werken. In de komende 30 dagen wordt meer duidelijk – wat is mogelijk? Wat is de volgende stap? Maar we werken op volle snelheid door aan de 2.4, en we kijken naar wat de opties zijn met de hybride-component en of het uitgesteld wordt.”

Veranderingen mogelijk uitgesmeerd over meerdere jaren

Een belangrijk onderdeel van de overwegingen is het financiële plaatje. De teams hebben het niet makkelijk door de coronacrisis en het ineens introduceren van alle vernieuwingen zou de teams op enorme kosten jagen. Er wordt nagedacht hoe de veranderingen zo efficiënt mogelijk doorgevoerd kunnen worden, benadrukt Frye. “Onderdeel van wat we doen is dat we het seizoen 2021 vanuit een technisch perspectief neerzetten. We gaan veel dingen meenemen naar 2021 die we anders niet mee hadden genomen. Het economische plaatje doet ertoe voor de teams, voor ons en voor iedereen. Dit gaat een aantal jaar duren, dus wat kunnen we doen om het in 2020 en 2021 zo efficiënt mogelijk te maken voor de teams? De auto – die valt ook hier ook onder. Het oorspronkelijke plan was om de 2.4 liter motoren in 2021 en de nieuwe auto in 2022 te introduceren. Afgelopen herfst stelden we de motor natuurlijk uit tot ’22 en dat maakt dat jaar economisch gezien een ramp. Dus we zijn begonnen te werken aan hoe we dat op kunnen breken.”

Het doel van de IndyCar Series is om de kosten voor de teams en fabrikanten over meerdere jaren uit te smeren, bijvoorbeeld door tot en met 2026 of 2027 jaarlijks nieuwe onderdelen te introduceren in plaats van een groot pakket in 2022. “Daar werken we momenteel aan. We hoopten eind mei een soort conclusie te hebben… en die hebben we nog niet op basis van wat er in de wereld gebeurt”, stelt Frye. “Maar hopelijk hebben we het in de komende 30 dagen afgerond en hebben we een goed duurzaam plan tot en met 2027.”