IndyCar heeft nieuwe starttijd voor Indy 500 na uitstel door regen

Een naderend regen- en onweersfront dwong de IndyCar Series eerder op zondag om de ceremonies in de aanloop naar en de start van de Indianapolis 500 uit te stellen. Eigenlijk zouden de 33 deelnemers om 12.44 uur lokale tijd - 18.44 uur in Nederland - aan de race over 200 ronden beginnen, maar daar moest door het slechte weer een streep door worden gezet. Door het naderende onweer moest iedereen het circuit en de tribunes ook verlaten om zo op een veilige plek beschutting te kunnen zoeken.

Rond 20.30 uur Nederlandse tijd was het hele regenfront over Indianapolis Motor Speedway getrokken en konden de zogenaamde jet dryers aan de slag om het asfalt zo snel mogelijk droog te krijgen. Dat is in relatief hoog tempo gedaan, want inmiddels hebben IndyCar en het organiserende circuit een nieuw schema voor de Indy 500 naar buiten gebracht.

Om 15.48 uur lokale tijd - 21.48 uur in Nederland - begint de ceremonie waarin de coureurs worden voorgesteld aan het publiek. Daarna volgen de overige ceremoniële handelingen voorafgaand aan de race, gevolgd door het volkslied van de Verenigde Staten en een uitvoering van het nummer Back Home Again In Indiana. Om 16.37 uur grijpt IndyCar-baas Roger Penske de microfoon voor de befaamde woorden "Drivers, start your engines", waarna de coureurs op pad gaan voor de opwarmronden. De start van de race volgt om 16.44 uur lokale tijd. In Nederland is dat 22.44 uur. Daarbij wordt vastgehouden aan de oorspronkelijke race-afstand van 200 ronden en 800 kilometer, wat omgerekend 500 mijl is.

Team Penske voert het veld aan bij de start van de Indy 500, die dit jaar voor de 108ste keer verreden wordt. Scott McLaughlin staat op pole, teamgenoten Will Power en Josef Newgarden staan naast hem op de eerste rij. Rinus VeeKay begint vanaf P7 aan de jacht op zijn eerste Indy 500-zege.