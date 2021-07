Newgarden pakt eerste Penske-zege van 2021 op Mid-Ohio, VeeKay 16de

Zaterdag verzekerde Josef Newgarden zich voor de derde opeenvolgende race van pole-position. In Detroit en op Road America greep hij in de slotfase telkens net naast de zege. Aan die ongelukkige reeks hoopte de Penske-coureur, die dit jaar nog droog stond, een einde te maken op Mid-Ohio Sports Car Course. Daarvoor moest hij het opnemen tegen onder andere Rinus VeeKay, die na een race afwezigheid vanwege een gebroken sleutelbeen terugkeerde bij Ed Carpenter Racing.

Chaotische openingsfase

De openingsfase van de tiende IndyCar-race van het seizoen verliep chaotisch. Newgarden behield de leiding bij de start en werd gevolgd door Colton Herta, Marcus Ericsson en Will Power. Niet ver daarachter ging het in de eerste bochtencombinatie mis tussen Ryan Hunter-Reay en James Hinchcliffe, die een kettingreactie én de eerste neutralisatie van de race veroorzaakten. Alle betrokkenen, onder wie ook de teruggekeerde Felix Rosenqvist, konden hun race wel vervolgen. Kort na de herstart in de vierde ronde ging het opnieuw fout, ditmaal tussen Power en Scott Dixon. De Penske-coureur spinde na contact met de regerend kampioen, trok een rookgordijn op en werd vervolgens geraakt door Ed Jones. Zowel Power als Jones werd daardoor ridder te voet.

Pas in de negende ronde werd de race op Mid-Ohio hervat en VeeKay benutte dat moment om voorbij te gaan aan Graham Rahal. Daarmee klom hij naar de zevende positie, terwijl hij vanaf P11 aan de race begon. Vooraan nam Newgarden het initiatief door een gaatje te trekken richting Herta. Dat zou tijdens de eerste serie pitstops veranderen. Daar waar de koploper een probleemloze pitstop kende, viel Herta terug naar de zesde positie vanwege een probleem met de tankslang. Ericsson, Dixon, Alexander Rossi, Alex Palou en Graham Rahal profiteerden daarvan. VeeKay niet, want hij verloor drie plaatsen tijdens de eerste serie pitstops.

Newgarden had na zijn pitstop een marge van ruim acht tellen op nummer twee Ericsson. De Zweed van Chip Ganassi Racing wist die achterstand in de loop van de tweede stint ietwat terug te brengen, maar bij de aftrap van de tweede ronde met stops lag Newgarden nog altijd ruim zes tellen voor. De koploper was opvallend genoeg de eerste rijder uit de top-acht die zijn tweede stop maakte, dat deed hij in de 53e ronde. In de daaropvolgende ronden volgden zijn achtervolgers dat voorbeeld, van wie Herta in ronde 57 de laatste was. Opnieuw kende de Andretti Autosport-coureur geen vlekkeloze stop, nu doordat zijn bolide bij het wegrijden afsloeg.

Ericsson brengt spanning terug in slotfase

Voor Newgarden leek er lang geen vuiltje aan de lucht, maar in de slotfase wist Ericsson het gat in zijn geheel te dichten. De tegenaanval kwam echter te laat, want pas in de laatste ronde sloot de Zweed aan en een echte inhaalpoging kwam er niet. Zo pakte Newgarden op Mid-Ohio na twee ongelukkige races eindelijk zijn eerste zege van het seizoen. Het was bovendien de eerste zege dit seizoen van grootmacht Team Penske. Op nog geen seconde volgde Ericsson op de tweede plek. Hij voerde een trio met Ganassi-coureurs aan, waarbij Alex Palou dankzij de tweede ronde pitstops derde werd en Dixon standhield op P4. Rossi eindigde op de vijfde plaats, op een kleine seconde gevolgd door Rahal. Grosjean ging in de slotfase nog voorbij aan O’Ward voor de zevende plaats, terwijl Santino Ferrucci vanaf de 22ste startpositie naar de negende plek reed. Takuma Sato voltooide de top-tien, nadat Herta door een late extra pitstop terugviel naar P13.

VeeKay had een lastige race op Mid-Ohio. In de eerste serie pitstops verloor de Ed Carpenter Racing-coureur al drie plaatsen. Desondanks lag hij op dat moment nog in de top-tien. De Nederlander slaagde er echter niet in om een opmars te maken en viel na zijn tweede pitstop zelfs terug naar de zestiende positie. Daar zou VeeKay de race ook afsluiten.

De IndyCar-coureurs krijgen door de afgelasting van de ontmoeting in Toronto nu een maand rust. Pas op 8 augustus staat de volgende race gepland, dan rijdt het circus op het nieuwe stratencircuit van Nashville.

Uitslag IndyCar Mid-Ohio: