IndyCar volgend weekend alsnog naar Mid-Ohio voor double header

Oorspronkelijk stond de double-header in Mid-Ohio gepland voor het weekend voorafgaand aan de kwalificaties voor de Indianapolis 500 en organisator Green Savoree Racing Promotions wilde daar graag publiek bij aanwezig hebben. Maatregelen van de staat Ohio maakten dat destijds onmogelijk, waarna het evenement werd uitgesteld. Een aankondiging van de IndyCar Series bevestigt echter dat de ontmoeting op Mid-Ohio niet wordt afgelast, maar zelfs volgend weekend al wordt verreden.

“De IndyCar Series racet volgend weekend op de Mid-Ohio Sports Car Course, met een double header gepland voor zaterdag 12 en zondag 13 september”, staat in de verklaring van de klasse. “We kijken uit naar een spannend weekend met race-actie op een uitstekende locatie. Green Savoree Racing Promotions zal binnenkort contact opnemen met klanten met advies over het bijwonen van het evenement.”

Promotor Green Savoree Racing Promotions heeft het niet makkelijk gehad in 2020. De seizoensopener op St. Petersburg werd uitgesteld tot het einde van het seizoen, terwijl de races in Toronto en Portland zelfs werden afgelast. De races op Mid-Ohio gaan dus wel door en daardoor hoeven de coureurs, waaronder Rinus van Kalmthout, nog maar een week te wachten op hun volgende race. In eerste instantie leek het nog een maand te duren voordat zij weer in actie zouden komen tijdens de dubbele krachtmeting op de ‘road course’ van Indianapolis.

Met medewerking van David Malsher