Dominante zege Herta op Mid-Ohio, Van Kalmthout elfde

Na zijn dominante overwinning op zaterdag had Will Power zondagmiddag niet de slagkracht om ook mee te doen voor de overwinning. Dat kwam vooral door een matige kwalificatie waarin hij spinde op het natte gras. Het had immers geregend. Hoewel het bij aanvang van de race droog was, zou het natte gras nog een rol spelen in het wedstrijdverloop.

Bijvoorbeeld bij de start al. Santino Ferrucci kwam even naast de baan terecht en ramde met een stuurloze wagen onder andere Alex Palou en Felix Rosenqvist van de baan. Beide slachtoffers konden de wedstrijd niet vervolgen terwijl Ferrucci dat wel kon. Hij werd echter bestraft voor het incident. Ondanks alle tumult pakte Colton Herta de leiding, die hij na de eerste reeks pitstops overigens over moest geven aan Indy 500-winnaar Takuma Sato. Die eerste pitstops konden gedaan worden omdat Dalton Kellett van de baan spinde.

Van Kalmthout schoof door de chaos bij de start een paar plekken op, maar kon dat in het vervolg van de wedstrijd niet volhouden. Na een kort duel met Josef Newgarden moest VeeKay even genoegen nemen met de negende plaats. Na de pitstops viel hij aanvankelijk een beetje terug, maar de Hoofddorper herstelde zich aardig en verloor alleen een positie ten opzichte van Power.

Herta kwam niet lang na de herstart weer aan de leiding en toonde aan dat hij dominant was. Ook de laatste reeks pitstops, die gewoon onder ‘groene omstandigheden’ plaatsvond, doorstond Herta glansrijk waardoor hij fier aan de leiding bleef in het laatste deel van de race. Herta hield Alexander Rossi aan het touwtje in de slotfase van de race en kwam uiteindelijk met ruim een seconde voorsprong aan de finish. Rossi werd tweede voor Ryan Hunter-Reay en Graham Rahal.

Marcus Ericsson eindigde als vijfde voor Simon Pagenaud en Power. Newgarden bleef steken op de achtste plaats met O’Ward op P9. Scott Dixon maakte de top-tien compleet nadat hij in de laatste ronde nog langszij kwam bij Van Kalmthout. Dixon spinde vroeg in de race op het natte gras en moest vanaf dat moment een inhaalrace rijden. De kampioenschapsleider kwam uiteindelijk tot de tiende plaats. Van Kalmthout moest genoegen nemen met de elfde stek, maar was alsnog de beste rookie.

Uitslag IndyCar Mid-Ohio - Race 2