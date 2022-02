McLaughlin scoort pole voor openingswedstrijd IndyCar-seizoen

Scott McLaughlin deelde de beslissende stoot uit in de absolute slotfase van de kwalificatie, de Fast Six. Aanvankelijk gingen Will Power en Colton Herta aan de leiding in die sessie, maar Herta maakte in de laatste ronde een foutje en kon zich niet meer verbeteren. McLaughlin zette de tijd scherp en voor Power was er geen tijd meer om te counteren. Voor McLaughlin, een meervoudig Supercars-kampioen, was het zijn eerste pole-position in IndyCar. De Kiwi begint daarmee ijzersterk aan zijn tweede seizoen in het Amerikaanse kampioenschap.

Power deelt zondag de eerste startrij met McLaughlin terwijl Herta de enige Honda-coureur in de top-vier was. Rinus van Kalmthout stond even op de tweede plek, maar had daarna geen tijd meer om aan te zetten voor nog een sneller rondje. Hij moest genoegen nemen met de vierde plek nadat hij eerder in de kwalificatie met de hakken over de sloot in de Fast Six geraakte. Hij hield oud-F1-coureur Romain Grosjean en meervoudig kampioen Simon Pagenaud achter zich.

Scott Dixon werd zevende voor Marcus Ericsson, Josef Newgarden kwam niet door de Fast Twelve en deelt zondag de vijfde startrij met regerend kampioen Alex Palou.

De IndyCar-race in de straten van St. Pete begint zondag om 18.00 uur Nederlandse tijd.

Uitslag IndyCar St. Pete - Kwalificatie