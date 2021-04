VeeKay na Q1 klaar op Barber, O'Ward start seizoen met pole

Zoals gebruikelijk werd het eerste deel van de kwalificatie in twee groepen verreden. Twee debutanten openden het bal in de eerste groep: zevenvoudig NASCAR-kampioen Jimmie Johnson en drievoudig Supercars-kampioen Scott McLaughlin. Daar waar Johnson niet verder kwam dan de elfde tijd en in de race dus vanaf de 21ste positie vertrekt, wist McLaughlin zich wél te plaatsen voor Q2. De Nieuw-Zeelander reed de vierde tijd in de eerste groep, achter snelste man Alex Palou (1.05.9032) en Penske-teamgenoten Will Power en Josef Newgarden. Ook Marcus Ericsson en Jack Harvey eindigden in de top-zes en dwongen plaatsing voor Q2 af.

Geen VeeKay in Q2

Daarna was het tijd voor de tweede kwalificatiegroep, waarin regerend kampioen Scott Dixon, regerend Rookie of the Year VeeKay en debutant Romain Grosjean op de baan verschenen. De Fransman maakte een uitstekende indruk in zijn eerste kwalificatie door de tweede tijd te noteren, op slechts 0.0013 seconde van snelste man O’Ward. De Mexicaan van Arrow McLaren had 1.06.0696 nodig voor een rondje over Barber Motorsports Park. Achter het leidende duo volgde Ed Carpenter Racing-rijder Conor Daly, terwijl ook Alexander Rossi, Dixon en Colton Herta in de top-zes eindigden en zich plaatsten voor Q2. VeeKay slaagde daar dus niet in. De teamgenoot van Daly miste plaatsing voor het tweede kwalificatiedeel op slechts 49 honderdsten en was zevende. Omdat de eerste groep in Q1 sneller was, start de Nederlander vanaf de veertiende positie.

Twaalf coureurs begonnen dus aan het tweede segment van de kwalificatie, met onder meer twee debutanten en drie IndyCar-kampioenen. Opnieuw waren de verschillen enorm klein op het korte, bochtige circuit in Alabama, maar toch was het O’Ward die de snelste tijd noteerde. Hij versnelde in Q2 naar 1.05.5019, waarmee hij 0.0207 sneller was dan Power. Daarachter plaatste een trio van Chip Ganassi Racing zich voor de Fast Six, met Palou voor Ericsson en Dixon. Het laatste plekje het derde segment van de kwalificatie ging naar Rossi, maar hij gaf minder dan twee tienden toe op O’Ward. Grosjean miste de boot op 0.0690 seconde en start daarmee vanaf P7, vlak voor Newgarden, Herta, Daly, Harvey en McLaughlin.

O'Ward nipt sneller dan Rossi

Daarna volgde dus de beslissende Fast Six, waarin de zes overgebleven coureurs in de weer gingen om zich te verzekeren van pole-position. Uiteindelijk kwam die voor de tweede keer in zijn carrière terecht bij O’Ward, die pas aan zijn tweede volledige seizoen in de IndyCar begint. Hij had in de Fast Six 1.05.8479 nodig voor een ronde over Barber, waarmee hij 0.0698 sneller was dan Rossi. De Indy 500-winnaar van 2016 begint dus op de tweede positie. Nieuwbakken Ganassi-coureur Palou kwalificeerde zich op twee tienden van O’Ward knap op de derde positie, hij deelt de tweede startrij met Power. De derde rij wordt bevolkt door Ganassi-teamgenoten Dixon en Ericsson, die allebei ruim een halve seconde langzamer waren dan O’Ward.

Uitslag kwalificatie IndyCar op Barber Motorsports Park