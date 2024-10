IndyCar zet in 2026 race op bijzondere locatie op kalender

De IndyCar-organisatie Penske Entertainment, het american football-team Dallas Cowboys en REV Entertainment – de organisatie achter honkbalclub Texas Rangers – hebben de handen ineengeslagen voor het organiseren van een stratenrace in Arlington. Het circuit gaat langs het AT&T Stadium waar de Cowboys hun wedstrijden spelen en het Globe Life Field waar de Rangers honkballen.

"Dit is echt een opmerkelijke en innovatieve samenwerking", aldus Roger Penske, de voorzitter van Penske Entertainment, bij het bekendmaken van de plannen voor de race. "Iedereen is volledig toegewijd om een bijzonder en uniek evenement te organiseren in de stad Arlington, waar alle IndyCar-sterren aan mee doen. We zijn dankbaar dat de Cowboys, de Rangers en REV Entertainment dit partnerschap met ons willen aangaan. We zijn ook dankbaar voor het team van de stad Arlington. Zij hebben hun enthousiasme en hun support continu laten blijken."

Met de race gepland in 2026 keert IndyCar weer terug in Texas. Vorig seizoen reed de Amerikaanse raceklasse op de Texas Motorspeedway, maar dit en volgend seizoen staat dat parcours niet langer op de kalender. "We zijn dankbaar dat onze partners met visie en toewijding meedachten met het organiseren van een race in Arlington, The American Dream City", vertelt burgemeester Jim Ross. "Ik kan geen betere locatie bedenken voor deze race, hier bij het Arlington Entertainment District. Deze locatie heeft keer op keer laten zien dat dit een toplocatie is voor sporten en entertainment. Dit is economisch gezien ook een overwinning voor Noord-Texas. We kunnen niet wachten om deze geweldige raceserie te verwelkomen. Dit gaat voor de fans een onvergetelijke ervaring worden."

Het precieze parcours wordt komende dinsdag gepresenteerd in Arlington op een locatie precies tussen beide sportstadions in.