Door zijn tijdelijke verbinding aan McLaren kreeg Alex Palou al meerdere voorproefjes van de Formule 1. Zo nam hij in 2022 deel aan de eerste vrije training op het Circuit of the Americas in Austin en reed hij in oudere McLaren F1-bolides voor testsessies. Door zijn ommezwaai en het besluit om toch bij Chip Ganassi Racing te blijven, sloot de Spaanse tweevoudig IndyCar-coureur de deur naar de Formule 1 naar McLaren (dat ook in IndyCar actief is) zelf af.

Hoewel Palou bleef benadrukken dat hij niet per se naar F1 hoefde te gaan, zag hij na het behalen van zijn eerste IndyCar-titel in 2022 wel zitten. Nu is de situatie voor de 27-jarige Catalaan heel anders. Met twee IndyCar-titels op zak en een rechtszaak tegen McLaren in het verschiet, lijkt Palou de F1-droom te hebben opgegeven. "Er zullen mensen zijn die geloven dat Alexander Albon bijvoorbeeld een betere autosportcarrière heeft gehad dan ik", zegt Palou in gesprek met het Spaanse Marca. "Maar ik geef de voorkeur aan twee IndyCar-titels boven geen overwinningen in de Formule 1."

Palou benadrukt dat hij, net als veel andere coureurs, 'graag' in de Formule 1 had gereden om te zien waartoe hij daar in staat zou zijn. Tegelijkertijd is hij er ook van overtuigd dat hij in de koningsklasse van de autosport niet zomaar twee titels zou hebben veroverd, wat hij dus wel voor elkaar heeft gekregen in de IndyCar. Bovendien is hij dit seizoen met 411 punten en een voorsprong van 49 punten in het tussenklassement, mogelijk op weg naar zijn derde IndyCar-titel op rij. Mede daardoor zijn die F1-ambities in de ijskast komen te staan. "Ik heb het duidelijk geprobeerd. Als het niet gelukt is... dat is prima. Laten we zeggen dat het geen pijn doet. Ik heb het geprobeerd, het werkte niet en dat was het. Ik heb niets verloren. En nee, ik denk niet dat de Formule 1 iets heeft gemist, net zoals ik ook niets heb gemist. Ik geniet hier elke dag ongelooflijk van het winnen van races en kampioenschappen."