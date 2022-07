IndyCar-kampioen Palou ondanks aankondiging Ganassi naar McLaren

Chip Ganassi Racing maakte dinsdagavond Nederlandse tijd bekend dat het de optie in het contract van Alex Palou geactiveerd had, waarmee de coureur ook in 2023 vast zou liggen bij CGR. Palou ontkent dat. Hij reageerde via Twitter op het nieuws: "Ik heb via de media vernomen dat Chip Ganassi Racing zonder mijn goedkeuring een persbericht rondgestuurd heeft waarin staat dat ik in 2023 voor CGR ga rijden. Nog verrassender is dat er een quote in het persbericht opgenomen is die helemaal niet van mij is. Ik heb mijn goedkeuring niet gegeven voor het persbericht, ik heb de quote zelf niet gegeven. Ik heb CGR recent geïnformeerd dat ik om persoonlijke redenen na dit seizoen niet bij het team blijf. Ondanks de onfortuinlijke omstandigheden van deze middag, kijk ik uit naar de rest van het seizoen en wil ik er met CGR nog het beste van maken."

Kort nadat Palou zijn verklaring getweet had, heette McLaren de coureur welkom via de socials: "¡Hola Alex! McLaren Racing heet Alex Palou van harte welkom in 2023. Het team bouwt verder aan het versterken van de line-up op alle vlakken. Onze volledige opstelling in alle klassen zal op termijn bekend worden." Opmerkelijk genoeg werd Palou aangekondigd via het F1-account van McLaren en niet via het IndyCar-account van Arrow McLaren SP. Via dat laatste account kwam nog wel een bericht naar buiten: "Welkom bij de McLaren Racing-familie, Alex Palou."

In het persbericht van McLaren staat niet geschreven dat Palou volgend seizoen daadwerkelijk IndyCar gaat rijden voor het team, maar het lijkt aannemelijk dat hij volgend seizoen IndyCar gaat rijden naast Pato O'Ward en Alexander Rossi, die eerder al aangekondigd werden. Felix Rosenqvist blijft wel bij McLaren Racing, maar gaat waarschijnlijk naar de nieuwe Formule E-formatie van de renstal uit Woking.

Voor Palou ligt er volgend jaar ook een F1-kans in het verschiet: "Naast zijn races in 2023, zal Palou ook voor het McLaren F1 Team testen met de 2021 MCL35M. Hij zal het testprogramma afwerken met teamgenoten Pato O'Ward en Colton Herta."

Palou maakt dit seizoen af bij het team van Chip Ganassi. Hij staat vierde in het kampioenschap, slechts 35 punten achter teamgenoot en klassementsleider Marcus Ericsson.