Publiek krijgt toegang tot dubbele IndyCar-ontmoeting Iowa

De toeschouwers moeten rekening houden met strikte coronamaatregelen. Zo wordt bij aankomst op het terrein hun temperatuur gemeten en krijgen ze mondkapjes en desinfectiemiddelen uitgereikt. Op het terrein zelf zullen ze op gepaste afstand van elkaar moeten blijven.

Het uitgestelde IndyCar-seizoen ging op 6 juni van start met een race op de Texas Speedway, zonder publiek. De wedstrijd werd gewonnen door Scott Dixon, terwijl de debuterende Rinus van Kalmthout crashte.

De eerstvolgende race is die op zaterdag 11 juli op Road America, een dag later vindt daar ook de derde race seizoen plaats. Deze double header in Elkhart Lake wordt vanwege het coronavirus nog achter gesloten deuren gehouden.

De organisatie acht het wel veilig genoeg om een week later in Newton, Iowa met publiek te starten. De Iowa Speedway stond ook op de oorspronkelijke IndyCar-kalender op 18 juli gepland, de organisatie heeft een tweede race op de vrijdag er voor gepland. Beide races op de 1,5 kilometer lange oval zullen in de avond worden verreden, met overdag trainingen en kwalificatie.